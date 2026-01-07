Al Pan Pan: Ecos de Venezuela llegan a Dinamarca

En Europa siguen con atención los acontecimientos entre Venezuela y Estados Unidos, especialmente al recordar los comentarios de Donald Trump sobre Groenlandia. En una entrevista concedida a The Atlantic, el presidente estadounidense reiteró que “sí, necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa”.

En este contexto, en la Unión Europea crece el temor sobre hasta dónde puede llegar Washington en su intención de hacerse con este territorio danés. De hecho, la primera ministra Mette Frederiksen, sostuvo que “Estados Unidos no tiene derecho a anexionar ninguno de los tres países del Reino de Dinamarca”.

Sumado a ello, Trump ha asegurado, a través de su platataforma Truth Social que Venezuela le entregará “entre teinta y cincuenta millones de barriles de petróleo de alta calidad”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos esta situación junto a Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Concepción y profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Continuando con el análisis internacional, conversamos con el exembajador de Chile en Venezuela y exsenador por el Partido Socialista (PS), Jaime Gazmuri, para revisar la situación generada por la intervención de Estados Unidos en el país caribeño, donde, en vez de una transición democrática en el corto o mediano plazo, hoy se proyecta un periodo de un año y medio con el chavismo aún en el poder.