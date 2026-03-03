Al Pan Pan: Stephan Schubert (REP) y Gabriel Gaspar sobre bombardeos a Irán y cable Chile-China

Sigue la escalada de ataques en Medio Oriente entre los bandos de Estados Unidos e Israel por un lado, e Irán por otro. Anoche, se produjo un ataque con drones contra la embajada norteamericana en Arabia Saudita. Al respecto, el presidente norteamericano, Donald Trump, dijo sobre una respuesta a esta ofensiva que “lo sabrán pronto”, y consultado si desplegaría tropas en terreno, comentó que “solo si es necesario”.

En paralelo, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que aumentarán su arsenal nuclear dado el complejo escenario internacional. “La situación ha cambiado y obliga a ir a una disuasión avanzada”, comentó el mandatario.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el cientista político y exsubsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar.

También conversamos con el diputado republicano por La Araucanía, Stephan Schubert, a propósito de la tensión entre la administración entrante y saliente por el cable submarino que conectaría China con Chile.