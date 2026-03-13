Al Pan Pan: analizamos la actualidad nacional, el estado de la ofensiva sobre Irán y más

Rodrigo Rojas Vade fue hallado al interior de su automóvil con lesiones graves, en un hecho que está siendo investigado por las autoridades. El exconvencional fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, mientras la policía indaga las circunstancias del ataque y busca establecer si hubo participación de terceros.

En paralelo, el gobierno del presidente José Antonio Kast avanzó en una de sus primeras medidas de seguridad al designar un comisionado para la macrozona norte, figura que tendrá como misión coordinar acciones para el control fronterizo y enfrentar el crimen organizado y la migración irregular. La decisión se concretó mediante un decreto presidencial que ha generado debate jurídico por la ausencia de un marco legal explícito que regule esa nueva autoridad.

En el ámbito judicial, tres abogados y un funcionario judicial fueron formalizados en Los Ángeles en el marco de una investigación por delitos de corrupción. La indagatoria apunta a eventuales irregularidades vinculadas a la tramitación de causas en tribunales de la zona, lo que ha encendido alertas sobre posibles redes de influencia dentro del sistema judicial local.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con Carlos Basso, Editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador y autor de “Nuestro pedacito de cielo. El nuevo crimen organizado en Chile”.

Pasando al plano internacional, la tensión en medio oriente se intensificó tras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei. Su hijo, Motjaba Jamenei, fue designado como sucesor y en su primer mensaje llamó a mantener cerrado el Estrecho de Ormuz, advirtió a los países con bases estadounidenses en la región que las cierren “lo antes posible” o enfrentarán ataques, y aseguró que la “sangre de los mártires será vengada”.

Además, resultados preliminares de una investigación por el ataque a un colegio de niñas en Irán —donde murieron cerca de 170 personas— apuntaron a Estados Unidos como responsable.

De este escenario global conversamos con Sergio Caballero, Doctor en relaciones internacionales y académico de la Universidad de Deusto, España.