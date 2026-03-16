Al Pan Pan: los hitos de la primera semana de Gobierno del presidente Kast

El presidente José Antonio Kast anunció un posible indulto a uniformados por causas ligadas al estallido social. “Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”, señaló.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, agregó que se analizará cada caso y sostuvo que algunos condenados “son personas que estaban defendiendo a la ciudadanía”.

En paralelo, persisten las discrepancias respecto de la situación financiera del fisco, lo que motivó el anuncio de una auditoría. A esto se suma la instrucción de recorte de un 3% del gasto en cada ministerio.

Sobre estos temas conversamos con la socióloga, doctora en estudios latinoamericanos y presidenta de la Fundación Nodo XXI, Pierina Ferretti.

Siguiendo con la actualidad nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló el “Plan Nacional de Reconstrucción”, que contempla más de 40 medidas en cinco ejes para agilizar soluciones habitacionales en Valparaíso, Ñuble y Biobío, y reactivar la economía.

El paquete propone, entre otras medidas, reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, eliminar transitoriamente el IVA a la vivienda por 12 meses, suprimir las contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores y limitar la gratuidad universitaria.

En este contexto, también se instaló la polémica por los recursos que dejó el gobierno de Gabriel Boric en caja. Según Quiroz, el monto sería de unos 40 millones de dólares, equivalente “al 1% de lo normal”.

Sobre este punto conversamos con el economista, exdirector de Presupuestos en el segundo gobierno de Sebastián Piñera e integrante de la comisión asesora para reformas estructurales al gasto público, Matías Acevedo.