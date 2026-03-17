Al Pan Pan: el plan Escudo Fronterizo y la batería de medidas del presidente Kast

El presidente José Antonio Kast desplegó una amplia batería de proyectos e iniciativas en su primera semana de gobierno. Las medidas van desde el plan Escudo Fronterizo para reducir la inmigración irregular, hasta la reducción de un 3% del presupuesto en los ministerios, una auditoría al Estado, un posible indulto a uniformados por causas ligadas al estallido social y limitaciones a la gratuidad, entre otras.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos este tema junto a la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudon.

Siguiendo con la agenda nacional, esta semana, el mandatario dio inicio al plan Escudo Fronterizo, trasladándose al complejo fronterizo Chacalluta, en Arica.

La propuesta contempla zanjas, muros, cercos y torres de vigilancia, junto con el uso de drones, cámaras térmicas, biometría y el bloqueo de pasos no habilitados. Además, ya se desplegó maquinaria y cerca de 600 militares para iniciar los trabajos en la frontera.

En ese contexto, el presidente advirtió al crimen organizado: “Claramente los delincuentes buscan otras entradas a nuestro país y les queremos advertir que Chile los va a enfrentar con todas las fuerzas del Estado y toda la fuerza de la ley”.

Abordamos estas medidas con el exjefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior (segundo gobierno de Michelle Bachelet), Rodrigo Sandoval.