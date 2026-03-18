Al Pan Pan: el plan económico del presidente Kast bajo la lupa

El presidente José Antonio Kast presentó una serie de iniciativas económicas. Entre ellas, se considera una rebaja del 27% al 23% del impuesto corporativo, cambios a la gratuidad universitaria y una reducción de la permisología. También se contempla la eliminación transitoria del IVA a la vivienda por 12 meses, la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores y la eliminación de gravámenes a las ganancias de capital.

Sumado a lo anterior, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que cada ministerio deberá reducir en un 3% sus gastos. En paralelo, advirtió que el Estado cerró el año 2025 con una caja fiscal de apenas 40 millones de dólares.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler: conversamos sobre la actualidad nacional junto al doctor en Sociología y académico de la Universidad Católica, Jorge Atria.

En el plano internacional, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, renunció al cargo lanzando fuertes críticas a la ofensiva militar en Medio Oriente.

“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán”, escribió en sus redes sociales, señalando que ese país “no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su influyente lobby estadounidense”.

En tanto, el presidente Donald Trump comentó: “Creo que tendré el honor de tomar Cuba (…) ya sea liberarla o tomarla —creo que podré hacer lo que quiera con ella, a decir verdad—. Son una nación muy debilitada en este momento”.

Estos temas los analizamos junto al doctor en Ciencia Política, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Robert Funk.