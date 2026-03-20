Al Pan Pan: la formalización del exfiscal Guerra y la auditoría al Estado de J.A. Kast

La masiva cantidad de proyectos y medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast ha llevado a algunos a hablar de un “copamiento” legislativo y de la agenda. Entre las iniciativas destacan propuestas sobre el CAE, el MEPCO, la auditoría al Estado y el retiro desde Contraloría de una cuarentena de decretos ambientales promovidos por el expresidente Boric, entre otras.

En paralelo, ayer quedó en prisión preventiva el exfiscal Manuel Guerra, imputado por el Ministerio Público por cohecho, prevaricación y violación de secreto, en el marco del caso Hermosilla.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos estos temas junto al abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la UDP, Javier Couso.

Siguiendo con la actualidad nacional, hoy comienza la auditoría total al Estado anunciada por el presidente José Antonio Kast, un proceso que debería extenderse por seis meses y que estará a cargo del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal.

En otro ámbito, la revisión del MEPCO por parte del gobierno genera inquietud política, debido a que los precios de los combustibles podrían aumentar más de $300 por litro. “La próxima semana ya se va a empezar a discutir este proyecto en el parlamento”, comentó la presidenta del Senado, Paulina Núñez. No obstante, según informa El Mercurio, el Ejecutivo evaluaría introducir cambios al mecanismo vía decreto.

Analizamos estos temas junto a la presidenta del Senado y senadora de RN por la Región de Antofagasta, Paulina Núñez.