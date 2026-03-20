Corea del Centro: “Cumplieron… pero cuidado”, el análisis crítico del arranque de J. A. Kast

El gobierno de José Antonio Kast partió con fuerza, copando la agenda y avanzando en el cumplimiento de su programa. Sin embargo, en medio de esta “aplanadora” legislativa, comienzan a aparecer errores, tensiones y flancos abiertos.

Uno de los focos han sido las primeras decisiones del Ejecutivo y la defensa de estas mismas. El presidente José Antonio Kast respaldó el retiro del proyecto de negociación ramal, los ajustes a la gratuidad y la revisión de decretos ambientales. “No es urgente hoy día” avanzar en esa reforma laboral, afirmó, subrayando que las medidas buscan que “Chile vuelva a ser un país confiable”, en medio de críticas desde la oposición.

En paralelo, el Gobierno está a días de mover una pieza sensible: modificar —o incluso desmantelar— el MEPCO, el mecanismo que hoy amortigua el precio de las bencinas. Aunque no hay un diseño cerrado, en Hacienda se instala una convicción clara, “a lo Milei”: no hay plata.

Así, se abre el debate sobre los riesgos políticos de una agenda acelerada: ¿eficiencia o exceso de velocidad?

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: analizamos los puntos clave que han marcado la primera semana del Gobierno junto al abogado Rodrigo Castillo y al editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.