Al Pan Pan: Nicolas Eyzaguirre y Claudio Arqueros sobre escenario económico y fuga de Apablaza

En materia económica, el Gobierno ha debido enfrentar diversos flancos. Está el traspaso a los consumidores del alza del precio a los combustibles, debido a la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán. De momento, la solución al conflicto asoma compleja.

Asimismo, está el “Estado en quiebra” planteado en comunicados oficiales del Ejecutivo, que ministros como el de Hacienda, Jorge Quiroz, salieron a desmentir. También está la polémica por el dinero en caja fiscal, que a febrero superaba los 3.600 millones de dólares, según datos de la Dirección de Presupuesto.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el panorama económico con el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre.

También conversamos con Claudio Arqueros, doctor en Filosofía y director de formación de la Fundación Jaime Guzmán,a propósito de la fuga en Argentina del exfrentista Galvarino Apablaza, apuntado como el responsable intelectual del asesinato del exsenador Jaime Guzmán.