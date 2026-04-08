Al Pan Pan: Ignacio Walker y Fernando Estenssoro sobre aplazado ultimátum de Trump a Irán
Hoy en Al Pan Pan: analizamos las novedades en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán junto al doctor en Ciencias Políticas y excanciller Ignacio Walker, además del analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Usach Fernando Estenssoro.
En medio de la tensión, finalmente se logró aplazar el ultimátum que le planteó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para que liberase el estrecho de Ormuz. Esto a pesar de que el mandatario había amenazado ayer que, de no seguir su orden, “una civilización entera morirá” para “no volver jamás”. Sin embargo, y principalmente gracias a la mediación de Pakistán, el mandatario informó que suspendió el ataque por dos semanas, tregua a la que se sumó Israel.
Ahora, el escenario no se terminó de despegar para Trump: el comentarista Tucker Carlson, una de las figuras clave del movimiento MAGA, arremetió contra el magnate y llamó a los funcionarios estadounidenses a no seguir sus órdenes ligadas al conflicto en Medio Oriente.
“Si trabajan en la Casa Blanca, o con el ejército, es momento de decir ‘no’, decirle directamente al presidente que ‘no’. En caso que se quiera atacar con armas a la ciudadanía de Irán, con la justificación de ‘liberar a Irán’”, detalló Carlson.
Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: abordamos las novedades en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán junto al doctor en Ciencias Políticas y excanciller Ignacio Walker, además del analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Usach Fernando Estenssoro.
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