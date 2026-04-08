Al Pan Pan: Ignacio Walker y Fernando Estenssoro sobre aplazado ultimátum de Trump a Irán

En medio de la tensión, finalmente se logró aplazar el ultimátum que le planteó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para que liberase el estrecho de Ormuz. Esto a pesar de que el mandatario había amenazado ayer que, de no seguir su orden, “una civilización entera morirá” para “no volver jamás”. Sin embargo, y principalmente gracias a la mediación de Pakistán, el mandatario informó que suspendió el ataque por dos semanas, tregua a la que se sumó Israel.

Ahora, el escenario no se terminó de despegar para Trump: el comentarista Tucker Carlson, una de las figuras clave del movimiento MAGA, arremetió contra el magnate y llamó a los funcionarios estadounidenses a no seguir sus órdenes ligadas al conflicto en Medio Oriente.

“Si trabajan en la Casa Blanca, o con el ejército, es momento de decir ‘no’, decirle directamente al presidente que ‘no’. En caso que se quiera atacar con armas a la ciudadanía de Irán, con la justificación de ‘liberar a Irán’”, detalló Carlson.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: abordamos las novedades en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán junto al doctor en Ciencias Políticas y excanciller Ignacio Walker, además del analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Usach Fernando Estenssoro.