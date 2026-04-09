Al Pan Pan: Jorge Araneda y Tomás Jordán sobre guerra en Irán y semana del Gobierno de J.A. Kast

El cese al fuego acordado por Estados Unidos, Irán y al que se sumó Israel, ha dado muestras constantes de fragilidad. De hecho, el país persa anunció ayer nuevamente el cierre del estrecho de Ormuz, luego que Israel lanzara su mayor ofensiva contra el Líbano. Los bombardeos, que fueron respaldados por Washington, dejaron más de 250 muertos y mil heridos, según la Defensa Civil libanesa.

En un tenso escenario, Estados Unidos iniciará negociaciones con Irán desde esta semana, con el fin de llegar a un acuerdo en 10 puntos para poner fin a la guerra. De momento, la tarea parece extremadamente difícil.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre los nuevos antecedentes de la guerra con el especialista en historia y relaciones internacionales del Medio Oriente y Comunidades Árabes Jorge Araneda.

Y en el plano local, el Gobierno no sólo ha sufrido de cuestionamientos desde la oposición, sino también dentro de su sector. Están las críticas a la ministra vocera Mara Sedini, a su colega de la Mujer, Judith Marín por la remoción de la directora del SernamEG, o las disidencias de los senadores Juan Manuel Ossandón, Matías Walker e Iván Moreira por la decisión del ejecutivo de no apoyar la postulación de Michelle Bachelet a la ONU.

Analizamos el escenario del oficialismo con el abogado constitucionalista Tomás Jordán.