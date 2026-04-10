Al Pan Pan: Fernanda García y Carla Amtmann sobre agenda del Gobierno y planes de vivienda

Siguen las repercusiones por la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, que van desde el nivel de seguridad en la Universidad Austral hasta la violencia política contra las mujeres.

Asimismo, está la polémica por la investigación contra la senadora de RN, Camila Flores, quien en su gestión como diputada habría cobrado una cuota a sus asesores, dinero que se le habría hecho llegar en sobres en efectivo que sumarían unos $300 millones. La parlamentaria aseveró que se trata de “acusaciones sin sustento”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos los frentes del Gobierno junto a la jefa editorial de Faro UDD, Fernanda García.

Y a propósito de las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje ―que sostuvo que Valdivia se está quedando sin suelo habitacional por una “mala interpretación” de la ley de humedales, los que a su juicio “abarcan casi toda la ciudad”, y por esa razón están “sin posibilidades de comprar terreno” para las familias―, conversamos con la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann.