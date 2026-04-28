Al Pan Pan: Aldo Cassinelli y Joel Olmos sobre tramitación de ley miscelánea y sus efectos

Ayer el ministro de la Segpres, José García Ruminot, se reunió con representantes del PC y FA para abordar la tramitación del proyecto de “reconstrucción nacional”. Las tiendas de oposición insistieron en dividir la megarreforma para discutir por separado las ayudas sociales y las medidas de carácter tributario.

“No se entiende que hayan mezclado la reconstrucción con un regalo tributario para los superricos“, apuntó la diputada Daniela Serrano (PC).

Cabe agregar que también está la polémica por los oficios enviados desde Hacienda a todos los ministerios, en que se habla de “descontinuar” 142 programas sociales y recortar el presupuesto a otros 260.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos la ruta legislativa que le espera al proyecto de “reconstrucción nacional” con el cientista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Cassinelli.

Continuando en la discusión de la ley miscelánea, revisamos sus impactos a nivel municipal (como la flexibilidad de la normativa urbanística) con el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos.