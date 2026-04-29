Al Pan Pan: Marta Lagos y Luis Ignacio Latorre sobre agenda fiscal y contratación de Jeannette Vega

Si bien el gobierno ha enfrentado cuestionamientos constantes desde la oposición, que acusa una “reforma tributaria encubierta” en el proyecto de Reconstrucción Nacional y también por los oficios de Hacienda, ahora el descontento asoma además dentro del oficialismo. Los dardos apuntan al ‘segundo piso’, liderado por Alejandro Irarrázaval. “Ahí tenemos un problema”, dijo el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Y por la confusión por los recortes en diversos planes sociales, llamó al grupo de asesores a que tome “las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la analista política y fundadora de Latinobarómetro y de Mori Chile, Marta Lagos.

Y a propósito de la polémica que envuelve al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio (luego de la contratación de la exministra de Desarrollo Social Jeannette Jega, que le costó el cargo a la directora del recinto, Loreto Maturana), conversamos con el presidente del Colegio Médico de Valapraíso, Luis Ignacio Latorre.