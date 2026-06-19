Al Pan Pan: Luis Thayer y Juan Carlos Lara sobre caso niños haitianos y reunión Kast-Thiel

Sigue la polémica por cerca de 200 niños haitianos que ingresaron al país entre 2023 y 2025 en el marco del programa de reunificación familiar. De momento, se estudia la tesis de tráfico de menores.

Uno de los principales apuntados por el oficialismo es el ex director del Servicio de Migraciones del gobierno de Gabriel Boric, Luis Thayer. Sin embargo, el sociólogo acusó un aprovechamiento político y una discusión “hipócrita y exagerada”: aseguró que “en julio del 2023, la Cámara de Diputados aprobó una resolución que solicitó al Servicio de Migraciones flexibilizar los criterios de las visas de los haitianos“, en un acuerdo “transversal” que incluyó al hoy jefe del Servicio, Frank Sauerbaum. Pero la diputada Ximena Ossandón (RN) contestó que su “desfachatez (…) no tiene límites”.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el exencargado de migraciones para analizar el caso y su rol en el.

Además. y a propósito de la confirmación desde Presidencia de la reunión entre el magnate digital Peter Thiel y José Antonio Kast, conversamos con codirector ejecutivo de la ONG Derechos Digitales, Juan Carlos Lara.