Al Pan Pan: lluvias no detienen tramitación de megarreforma en el Congreso

La megarreforma vuelve a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde este martes está agendada su votación. Si el proyecto es aprobado, se convertirá en ley. En cambio, si los diputados introducen modificaciones, deberá pasar a una comisión mixta.

En este escenario, los 13 diputados del Partido de la Gente aparecen como el factor que podría inclinar la balanza hacia uno u otro lado. En paralelo, la oposición ya definió que recurrirá al Tribunal Constitucional.

Hoy, en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, analizamos este escenario junto a la diputada de RN por la Región Metropolitana, Ximena Ossandón.

Además, en el Gobierno sacan la calculadora para proyectar la votación de la megarreforma en la Cámara Baja. Por ahora, las estimaciones son favorables para el Ejecutivo.

Al mismo tiempo, el sistema frontal que afecta a gran parte del país pone a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno. Durante la jornada de ayer, la situación más compleja se registró en la Región de Coquimbo.

De estos temas conversamos junto al analista político, psicólogo y director de Criteria, Cristián Valdivieso.