Al Pan Pan: Stephan Schubert y Héctor Cossio sobre ACOT, operación Ámsterdam y más

El Gobierno presentó su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que incluye con 8 propuestas de cambio constitucional y otros proyectos en carpeta. De momento, el foco ha estado en las atribuciones que tendría el presidente para declarar el nuevo estado de excepción constitucional, que podría extenderse hasta 240 días sin autorización previa Congreso.

Entre las atribuciones ejecutivas que incluye, el Mandatario en ejercicio podrá suspender o restringir la libertad personal, el derecho de locomoción, de reunión; interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, entre otros.

Al respecto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, anunció indicaciones junto al senador Andrés Longton (RN) para que este estado de excepción sea tras acuerdo con “el Congreso Nacional desde el primer momento y sujeto a revisión cada 30 días”, y sin intervenir las comunicaciones.

Hoy en el Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre la agenda de seguridad con el diputado republicano Stephan Schubert.

Además, conversamos sobre los temas que marcan la pauta (como la discusión sobre los poderes del Presidente a propósito de la discusión por la ACOT, o las revelaciones de la operación Ámsterdam que golpean al corazón de la élite) con el editor general del El Mostrador, Héctor Cossio.