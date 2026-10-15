Bachelet reúne a Boric y líderes opositores para abordar estrategia frente al Gobierno de Kast

La expresidenta Michelle Bachelet convocó este jueves a los principales líderes de los partidos de oposición a una reunión en la fundación Horizonte Ciudadano, en la comuna de Ñuñoa, en una instancia que también contó con la participación del expresidente Gabriel Boric y que busca abrir un espacio de diálogo entre las fuerzas del progresismo frente al Gobierno de José Antonio Kast.

Desde las 9.00 horas, los dirigentes comenzaron a llegar hasta las dependencias de la fundación, ubicadas en Capitán Fuentes 99, para participar en el encuentro organizado por la exmandataria.

La cita tiene lugar en medio de las conversaciones sobre la articulación de los partidos opositores y las estrategias que podrían adoptar frente a la administración de Kast, uno de los asuntos previstos para la jornada.

La presencia de Boric también se produce después de que ambos exmandatarios dieran señales de coordinación política frente a determinadas decisiones del Ejecutivo.

Una de las más recientes fue la declaración conjunta que firmaron para cuestionar la decisión del Presidente Kast de adherir al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

El encuentro ocurre, además, después de que Bachelet abriera la puerta a la posibilidad de competir nuevamente por la Presidencia de la República, lo que ha instalado interrogantes sobre una eventual tercera candidatura a La Moneda.

Aunque no se ha confirmado que ese asunto forme parte de la agenda formal de la reunión, se trata de uno de los temas que rodean el actual escenario político de la exjefa de Estado.

La convocatoria también se desarrolla después de su fallida carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), candidatura que había sido presentada por Boric en representación del Estado de Chile, pero cuyo respaldo fue retirado tras la llegada de Kast a la Presidencia.

Antes de ingresar al encuentro, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó las expectativas de su colectividad y adelantó que buscará transmitir a Bachelet las dificultades que, a su juicio, han enfrentado los partidos opositores durante los primeros meses de la actual administración.

“Vamos a tener una conversación. Creo que es importante escuchar a la presidenta, que también conozca el rol que hemos jugado los partidos políticos durante este periodo de oposición a este gobierno, que es muy difícil”, afirmó.

La timonel socialista cuestionó la relación del Ejecutivo con las colectividades opositoras y sostuvo que el Gobierno ha privilegiado la búsqueda de apoyos individuales por sobre una estrategia de diálogo político más amplia.

“Este no es un gobierno cualquiera de derechas, es un gobierno muy complejo, que su intención ha sido siempre dividir a la oposición, buscar votos pirquineados, y sin una estrategia clara de transversalidad. Por el contrario, el gobierno ha apuntado siempre a ganar sus puntos sin un diálogo democrático verdadero”, señaló.

Vodanovic agregó que uno de sus objetivos será compartir esa evaluación con la exmandataria y conocer también su visión sobre el momento político.

“Esa complejidad también es mi intención poder transmitirle a la presidenta. Ella, por supuesto, conoce nuestra realidad, no ha estado ausente, pero es importante que desde los distintos partidos podamos expresar nuestra visión y poder tener un diálogo con ella”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, destacó la relación que Bachelet mantiene con las distintas colectividades del sector y el reconocimiento que, según afirmó, existe hacia su trayectoria política.

El dirigente señaló que la expresidenta “tiene una relación de respeto y de fraternidad con todas las fuerzas políticas que tienen mirada progresista y de cambio”.

Consultado sobre las materias específicas que podrían abordarse durante la jornada, Carmona evitó anticipar una agenda y explicó que no participa en el equipo encargado de organizar las actividades de la exmandataria.

“Desconozco cosas más específicas, porque yo no soy parte ni de la fundación ni del equipo más cercano que trabaja hoy con ella. Es una opinión de respeto, de mucha consideración, que hay que tener en cuenta. Hay que tenerla muy presente”, afirmó.

La reunión reúne así a figuras de distintas colectividades opositoras en torno a Bachelet y Boric, en un contexto marcado por las diferencias con el Gobierno en materias de política interna y exterior, además de las conversaciones sobre el futuro del progresismo.

Hasta el momento, no se han informado acuerdos ni definiciones surgidas del encuentro, que comenzó durante la mañana de este jueves en Horizonte Ciudadano.