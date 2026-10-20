Un zarpazo estratégico: el diseño de Bachelet que ordenó a la oposición

En la cita del jueves pasado con los seis representantes de partidos de izquierda y la DC, Michelle Bachelet estaba más seria que de costumbre y la única vez en que se la vio reír relajada fue cuando el exmandatario frenteamplista Gabriel Boric hizo una broma mostrando una fotografía familiar.

En el círculo de confianza de la exmandataria explican que el evento consolidó su retorno al ajedrez político nacional luego de declinar su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Tras dar la bienvenida a los representantes de las colectividades invitadas, la expresidenta comenzó a detallar un crudo diagnóstico acerca de la oposición, en medio del cual en las colectividades señalan que “pidió a los jefes de partido que se ordenaran” y advirtió que la ciudadanía necesitaba “una oposición, en ningún caso, más debilitada que el Gobierno”.

Otras fuentes señalan que los ejes del diagnóstico que deslizó Bachelet giraron en tres conceptos clave: “Orden, propuestas y una estrategia opositora”.

Según explica una mayoría de exasesores de la ex Jefa de Estado, la frase “yo creo que sí” –pronunciada por Michelle Bachelet el pasado 7 de octubre, al ser consultada sobre una eventual tercera candidatura presidencial– dista de ser un mero comentario informal al final de una entrevista. Lejos de constituir una definición precipitada, la expresión es interpretada en el progresismo como una maniobra calculada, dentro de una estrategia formulada en estrictos términos condicionales.

Así, se trata –dicen sus cercanos– de un golpe de fuerza diseñado para devolverle la iniciativa a una oposición desorientada y golpear la mesa, mientras el Gobierno de José Antonio Kast atraviesa por un notorio desgaste.

A casi 15 días del “yo creo que sí”, todavía se hacen análisis al interior de los partidos para precisar su objetivo y en la izquierda afirman que “la frase fue una demostración de fuerza frente a J. A. Kast, que la hizo subir en las encuestas, le dio espacio a la oposición e hizo reaccionar al oficialismo y La Moneda”, según plantea una fuente opositora que conoce a la exmandataria.

Un Ejecutivo paralizado y desconectado

La jugada de la expresidenta se sostiene sobre un diagnóstico crítico de la coyuntura no solo en términos de la oposición, sino también desde el Gobierno. En el entorno bacheletista sus colaboradores observan un Ejecutivo debilitado, paralizado y atrapado en un plan de ajuste fiscal que –aseveran– es incompatible con las urgencias económicas cotidianas de la ciudadanía.

En los comentarios que la exmandataria dice observar de la ciudadanía, frente a un escenario marcado por la inflación, la presión sobre salarios, el alza en el costo de la vida y el debate presupuestario, la gestión oficialista es percibida como la de una administración sin tracción pública ni capacidad para conectar con las demandas populares.

A este cuadro de parálisis se suma la pérdida de iniciativa en la agenda mediática. Durante semanas, el debate estuvo monopolizado por disputas dentro de la derecha, dejando a la centroizquierda borrada de la cobertura.

Para Bachelet, el congelamiento de la pauta no reflejaba solidez en el Ejecutivo, sino la ausencia de una contraparte opositora con el volumen político necesario para encarar los vacíos del Gobierno.

En ese contexto, Bachelet habría transmitido a la oposición que la crítica al Gobierno no basta sin propuestas alternativas sensatas y bien pensadas.

“Mover el arbolito”: una medida de fuerza condicionada

Es en esa brecha donde irrumpe la expresidenta. Definir su movimiento como una “medida de fuerza” y un ejercicio explícito para “mover el arbolito” busca evaluar la capacidad de reacción del sistema político. Al poner sobre la mesa su disponibilidad para 2029, Bachelet ejecutó un zarpazo estratégico: reactivó al progresismo, reordenó la discusión nacional y revivió la “peor pesadilla” del oficialismo.

El impacto fue inmediato. Tras semanas de invisibilización, la sola mención de su nombre forzó al Gobierno a reaccionar, reubicando a la centroizquierda en el centro de la pauta. En opinión pública, el movimiento consolidó su hegemonía sectorial, alcanzando un 29% de reconocimiento como principal líder de la oposición y un 47% de preferencia presidencial en Cadem.

Proteger el espacio sin precipitar candidaturas

Pese a la contundencia de la señal, la estrategia no persigue una campaña presidencial, dicen distintas fuentes. De hecho, tras reunir el 15 de octubre a los presidentes de seis colectividades –desde la DC hasta el PC– junto a Gabriel Boric, Michelle Bachelet precisó: “Nosotros no estamos de candidatos».

La clave de la maniobra es estar disponible, pero no ser candidata. Esta postura busca “proteger el espacio” opositor durante tres años, unificar al sector y permitir el surgimiento de liderazgos de recambio sin acelerar carreras individuales que fracturen al progresismo.

“La muestra de fuerza de Bachelet no buscaba apurar su retorno a La Moneda, sino demostrar que, ante un Gobierno extraviado, la oposición solo requería autoridad para volver a existir”, explican en la oposición más cercana al bacheletismo.

Si bien Bachelet gestó la convocatoria inicial, la incorporación de última hora de Gabriel Boric reforzó el peso político de la mesa. Ambos exmandatarios se ubicaron a la cabecera para guiar las directrices de una oposición que busca superar divisiones internas.

Demandas urgentes: seguridad, cesantía y crecimiento

Las conversaciones se concentraron en las dificultades legislativas bajo la gestión de Kast, así como en la necesidad de posicionarse activamente en demandas urgentes como la seguridad, la cesantía y el crecimiento económico.

La propia exmandataria es consciente de que se trata de un debate sumamente anticipado sobre el cual todavía debe correr mucha agua bajo el puente y que exige una apreciación más profunda de la coyuntura nacional.

A partir de esta premisa, el propósito central que persigue la expresidenta Michelle Bachelet al instalar dicha frase es demostrar su plena capacidad para intervenir de manera directa en la pauta política.