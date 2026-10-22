Al Pan Pan: Presupuesto 2027 suma resistencia en regiones por recortes

Uno de los sectores que ha manifestado su disconformidad con el proyecto de Ley de Presupuestos para 2027 es el de los gobernadores regionales. En este contexto, la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, presidida por la senadora Yasna Provoste, acordó mantener pendiente la votación de la partida destinada al financiamiento de los gobiernos regionales, con el objetivo de abrir un espacio de negociación con el Ministerio de Hacienda.

En otro ámbito, continúa la polémica por las pérdidas registradas durante 2026 en los fondos de pensiones. El Fondo E acumula una caída de 10,4%, mientras que el Fondo D retrocede 6,38%. En este escenario, la Superintendencia de Pensiones anunció un proceso sancionatorio contra las siete administradoras de fondos de pensiones.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, conversamos sobre estos temas con la senadora DC por la Región de Atacama y presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, Yasna Provoste.

Siguiendo con la actualidad nacional, el Gobierno presentó al Congreso una reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos que modifica aspectos relevantes de su funcionamiento. Entre ellos, propone eliminar la facultad del organismo para presentar querellas criminales y reemplazarla por la posibilidad de denunciar ante los organismos competentes hechos que pudieran constituir delitos.

La iniciativa también plantea reducir de 11 a cinco los integrantes de su Consejo Directivo y limitar sus períodos a cuatro años, con la posibilidad de una sola renovación. Actualmente, el Consejo del INDH está compuesto por 11 miembros.

El director del INDH, Yerko Ljubetic, ha cuestionado la propuesta y sostuvo que esta “mutila atribuciones relevantes” y “desmantela” al organismo. También afirmó que el proyecto está fundado en “prejuicios” y “definiciones ideológicas”.

Analizamos los alcances de esta reforma junto al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic.