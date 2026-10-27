Al Pan Pan: desmenuzamos el espaldarazo del Presidente a Rabat tras crisis de beneficios carcelarios

Las protestas en Francia, que comenzaron por la falta de profesores en un colegio en las afueras de París y luego derivaron en manifestaciones por el alto costo de la vida, se han ido extendiendo a otros países de Europa.

Entre ellos se encuentran Italia, España, Grecia, Albania, Bélgica, Portugal y Austria. Si bien las concentraciones han sido mayoritariamente pacíficas, en algunos casos grupos de jóvenes han protagonizado disturbios tras las manifestaciones, con destrucción de infraestructura pública y privada y saqueos a algunas tiendas.

En tanto, hoy se desarrollan las elecciones generales en Israel, consideradas por muchos como una de las más importantes de los últimos años.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre este escenario junto al catedrático de Ciencia Política y director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, Francisco Sánchez.

En nuestro país, continúa la polémica por los beneficios otorgados a 56 condenados por abusos sexuales y violaciones contra menores de edad. El presidente José Antonio Kast asumió la responsabilidad política y sostuvo que “no hay explicación técnica ni criterio jurídico ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel”.

Asimismo, el Gobierno suspendió la tramitación de nuevas rebajas de penas para condenados por delitos sexuales contra menores y descartó, por ahora, la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat. Desde La Moneda han argumentado que removerlo solo “tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo”.

“No hay explicación técnica, criterio jurídico ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna. A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad: el Estado les falló”, afirmó el mandatario.

Respecto de las medidas inmediatas, el Gobierno dispuso la paralización de “toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores”.

Conversamos sobre esta controversia junto al abogado, exsenador, exministro de Justicia durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, exministro de Defensa, expresidente y exmilitante del Partido Radical, José Antonio Gómez.