Banco Central mantiene tasa en 4,5% y advierte más riesgos inflacionarios y debilidad económica

El Consejo del Banco Central de Chile acordó este martes mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5 %, en una decisión unánime marcada por el deterioro del escenario internacional, mayores presiones inflacionarias y señales persistentes de debilidad en la economía chilena.

En su comunicado de octubre, el instituto emisor advirtió que “los riesgos para la inflación han aumentado de forma relevante”, debido principalmente al encarecimiento de la energía y los alimentos. A ello se suma una actividad económica que continúa mostrando dificultades para recuperar dinamismo.

El organismo explicó que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente han elevado el precio internacional del petróleo en torno a 25 % respecto del cierre del Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre. Paralelamente, un fenómeno de El Niño inusualmente intenso ha comenzado a presionar los precios internacionales de los alimentos.

Este escenario ha provocado condiciones financieras más restrictivas, con una apreciación global del dólar, caídas bursátiles y mayores tasas de interés de largo plazo. En Chile, estas tendencias se han traducido en una depreciación del peso, retrocesos del IPSA y un aumento de las tasas nominales de largo plazo.

Economía débil y nuevas presiones sobre los precios

En el plano interno, el Banco Central constató que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de agosto cayó 1,0 % anual, resultado inferior al previsto y explicado principalmente por el desempeño de la minería. En contraste, la actividad no minera creció 1,4 % anual.

El organismo también señaló que los indicadores del tercer trimestre muestran que el consumo y, especialmente, la inversión mantienen un desempeño débil. En el mercado laboral, el desempleo registró un leve aumento durante el trimestre terminado en agosto.

Respecto de la inflación, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una variación anual de 4,1 % a septiembre, mientras que la inflación subyacente llegó a 3,2 %. Aunque ambas cifras estuvieron en línea con las previsiones, el Banco Central advirtió que las proyecciones para los próximos meses han aumentado significativamente.

La preocupación también se refleja en las expectativas del mercado. Mientras la Encuesta de Expectativas Económicas mantiene la inflación proyectada a dos años en 3 %, la Encuesta de Operadores Financieros elevó su estimación a 3,2 %.

Banco Central advierte que la debilidad económica podría prolongarse

Pese a que el instituto emisor anticipa una recuperación de la actividad hacia 2027, reconoció que el panorama sigue siendo incierto.

“No puede descartarse que su debilidad actual sea más persistente que lo previsto”, señaló el Consejo, que además anunció una vigilancia especial sobre la transmisión de los mayores costos internacionales a los precios internos.

Frente a este escenario, el Banco Central mantendrá una evaluación de la política monetaria reunión a reunión, sin comprometer una trayectoria futura de la tasa de interés.

El organismo reiteró que adoptará las decisiones necesarias para asegurar que la inflación proyectada converja al objetivo de 3 % en un horizonte de dos años.

La minuta de esta reunión se publicará el 4 de noviembre, mientras que la próxima decisión de política monetaria está programada para el 15 de diciembre.