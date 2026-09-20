“Clara y confusa” de Cynthia Rimsky: humor, ternura y el gremio de plomeros

La escritora Cynthia Rimsky recibió este año el Premio Nacional de Literatura otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La escritora, periodista y académica se convirtió en la séptima mujer en recibir este reconocimiento, uno de los máximos galardones que entrega el Estado de Chile a la trayectoria literaria.

Su obra se caracteriza por una escritura híbrida que transita entre la crónica de viajes, la autobiografía, la autoficción y el ensayo, y que explora temas como la memoria, el desplazamiento, la identidad y las formas contemporáneas del relato.

La relevancia de su obra ha sido ampliamente reconocida tanto en Chile como en el extranjero. Sus libros han sido objeto de múltiples reediciones y traducciones (Chile, Hispanoamérica, Brasil, Italia y Turquía), forman parte de los programas de enseñanza de universidades de América y Europa, y constituyen un referente obligado para investigadores especializados en literatura latinoamericana contemporánea. Ha recibido el Premio Juegos Literarios Gabriela Mistral en 1994, el Premio Municipal de Santiago en 2001 por Poste restante, 2017 por El futuro es un lugar extraño y 2021 por La revolución a dedo, el Premio Mejor Obra Literaria del Consejo Nacional de la Cultura en Chile en 2017 por El futuro es un lugar extraño y el Premio a Mejor Obra Literaria del Consejo Nacional de la Cultura en 2023 por la novela Yomurí.

Esta semana en Cita de libros comentamos su más reciente novela y ganadora del Premio Herralde de Novela 2024 “Clara y confusa”.

Revisa el comentario completo a continuación:



<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>