Boric oficializa candidatura de Bachelet mientras Trump sacude la ONU con su discurso

Boric oficializa candidatura de Bachelet a la ONU en medio de apoyos y críticas

El Presidente Gabriel Boric presentó en la Asamblea General de la ONU la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General, destacando su trayectoria nacional e internacional. El oficialismo celebró la nominación como una oportunidad histórica, mientras la oposición acusó a Boric de extralimitarse al comprometer gestiones que corresponderán al próximo gobierno. La postulación enfrenta desafíos: posibles vetos de EE.UU., el respaldo de Lula da Silva y la competencia de candidatas como Rebeca Grynspan y Mia Mottley.

Boric pide juzgar a Netanyahu en la ONU

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el Presidente Gabriel Boric condenó los ataques israelíes en Gaza, Qatar e Irán y afirmó que el primer ministro Benjamín Netanyahu debería ser juzgado por un tribunal internacional, como ocurrió con los genocidios en Ruanda o los Balcanes. Boric llamó a transformar el odio en justicia y subrayó que Gaza es “una crisis de la humanidad”, destacando que Chile, con la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, siente ese dolor como propio.

Trump sacude la ONU con discurso contra Europa, la inmigración y el multilateralismo

El presidente Donald Trump usó su intervención en la Asamblea General de la ONU para enaltecer a EE.UU. y atacar al propio organismo, acusándolo de ineficaz y de “crear invasiones” con su apoyo a migrantes. Arremetió contra Europa por la inmigración y la energía verde, calificando el cambio climático como “la mayor estafa”. Sobre Ucrania, advirtió a Rusia y sugirió que Kiev podría recuperar su territorio, aunque sin comprometer apoyo militar de EE.UU. El tono nacionalista y confrontacional marcó su discurso, recibido en silencio por la mayoría de líderes.

Sierra Bella pasa a nombre del municipio de Desbordes y alcalde dice que no hay obligación de pago

Tras más de dos años de polémica, la ex Clínica Sierra Bella fue finalmente inscrita a nombre de la Municipalidad de Santiago por el Conservador de Bienes Raíces. La confirmación fue entregada por la Inmobiliaria San Valentino SpA, vendedora del inmueble, tras la resolución del 19° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó la inscripción de la escritura pública de compraventa firmada el 20 de enero de 2023. Desde el municipio del alcalde Mario Desbordes aseguraron que no hay obligación de desembolso de los fondos, pues existen diversos recursos pendientes en la Corte de Apelaciones, y también en curso un juicio civil de nulidad, sin perjuicio de las acciones penales.

Jaime Gazmuri asume presidencia de TVN tras salida de Francisco Vidal

El Presidente Gabriel Boric nombró a Jaime Gazmuri, histórico dirigente socialista y exembajador en Venezuela y Brasil, como nuevo presidente del directorio de TVN. Reemplaza a Francisco Vidal (PPD), quien renunció el 8 de septiembre tras acusaciones de intervencionismo electoral hechas por el republicano José Antonio Kast. La Segegob destacó la trayectoria pública de Gazmuri, exsenador del Maule y miembro del CNTV. Su paso por Caracas terminó tras la congelación de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro.

Caen funcionarias del Registro Civil de Buin por millonario robo de recaudación

La Fiscalía de San Bernardo y la SIP de Carabineros detuvieron a la directora del Registro Civil de Buin, Carmen Audala, y a la subjefa Fabiola Esparza, vinculadas al robo de $20 millones correspondientes a dos semanas de recaudación. Ambas pasarán mañana a control de detención. El Registro Civil presentó una querella por hurto y malversación culposa, e inició un sumario administrativo para indagar responsabilidades internas y posibles fallas en los protocolos de custodia y manejo de valores.

Indicadores económicos de esta jornada

UF: $39.485,65 CLP

UTM (septiembre): $69.265,00 CLP

Dólar observado: $952,87 CLP

Euro (nominal): $1.125,39 CLP

Inflación (IPC agosto 2025): 0,0 % mensual / 4,0 % anual

TPM (Tasa de Política Monetaria): 4,75 % (vigente)