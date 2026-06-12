“No soy un peligro para la sociedad”: Vivanco deja la cárcel y vuelve al arresto domiciliario

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco abandonó este viernes el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la prisión preventiva que cumplía desde enero y la reemplazara por arresto domiciliario total. La exjueza continúa formalizada por cohecho reiterado y lavado de activos en la arista “Muñeca Bielorrusa” del caso Hermosilla, donde la Fiscalía investiga presuntos pagos para favorecer judicialmente al consorcio Belaz Movitec en perjuicio de Codelco.

Al salir del penal, Vivanco calificó su reclusión como “un periodo muy duro” y aseguró que su delicado estado de salud fue determinante para solicitar el cambio de cautelar. Reveló que padece cáncer y afirmó que necesita realizarse exámenes que no podía efectuar mientras permanecía en prisión.

La exmagistrada volvió a declararse inocente, confirmó que pidió declarar ante la Fiscalía y aseguró que colaborará con la investigación. “No soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad”, sostuvo, defendiendo además que durante su paso por la Corte Suprema actuó “con honorabilidad y rectitud”.

Vivanco cumplirá el arresto domiciliario en un departamento arrendado por su exmarido y adelantó que solicitará autorización judicial para visitar a su madre, de 86 años, quien permanece internada en un hogar del Pequeño Cottolengo con daño neurológico. Sobre Gonzalo Migueles, evitó realizar comentarios.