Kast y Jara cierran campaña con estilos opuestos rumbo al decisivo balotaje

José Antonio Kast cerró su campaña en Temuco con un acto marcado por tono triunfalista, énfasis en seguridad, migración y críticas al Gobierno. Tras un discurso tras vidrio blindado, prometió mano dura en La Araucanía y defendió que los migrantes irregulares tendrán 90 días para irse. En Coquimbo, Jeannette Jara optó por un cierre masivo y festivo, centrado en “dos seguridades”: enfrentar el crimen y mejorar la vida cotidiana. Propuso mano dura contra narcos, medidas sociales y advirtió que Kast afectará derechos. Ambos buscaron convencer a los indecisos a días del balotaje.

Fiscalía cierra investigación contra Monsalve y queda a un paso de acusación formal

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte cerró la investigación por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, denunciado en 2024 por una funcionaria. El fiscal regional Xavier Armendáriz confirmó que ya se reunieron todos los antecedentes y que ahora el Ministerio Público tiene 10 días para presentar la acusación formal, que podría traducirse en penas de 5 a 15 años de cárcel. La defensa aún puede pedir diligencias para intentar reabrir el caso. El futuro judicial de Monsalve se definirá en las próximas semanas.

Comisión revisora aprueba por unanimidad acusación contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue

La comisión revisora de la Cámara aprobó por unanimidad la acusación constitucional contra el suspendido ministro Diego Simpertigue, tras repetir la votación anulada el miércoles. Los diputados calificaron como “chantas” los documentos presentados a última hora por la defensa, que no acreditarían el pago de viajes realizados junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. La presidenta Maite Orsini criticó además la ausencia reiterada del abogado Felipe Lizama. Con el informe listo, la Sala deberá decidir si declara admisible el libelo que acusa notable abandono de deberes.

Corte de Apelaciones aplaza decisión sobre querella de capítulos clave contra Ángela Vivanco

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó en suspenso su resolución sobre la querella de capítulos presentada por la Fiscalía de Los Lagos contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, investigada por cohecho y lavado en la trama “Muñeca bielorrusa”. La fiscal Carmen Gloria Wittwer reiteró que Vivanco habría favorecido a Belaz Movitec por sobre el interés público y que la acción es indispensable para formalizarla. La defensa alegó incumplimientos formales que obligarían a declararla inadmisible. El fallo podría conocerse este viernes o la próxima semana.

Tricel inicia juicio contra Claudio Orrego con primera ronda de testigos de la defensa

El Tribunal Calificador de Elecciones abrió la fase clave del proceso de destitución del gobernador Claudio Orrego con la declaración de nueve testigos ofrecidos por su defensa. Funcionarios y asesores del Gore Metropolitano respondieron a interrogatorios en una causa impulsada por consejeros de derecha, que acusan “notable abandono de deberes” y uso electoral de recursos públicos. La ofensiva se basa en dos informes de Contraloría que detectaron desórdenes financieros y un trato directo por $31 millones para un “coaching directivo” con contenido político-electoral.

Frei tendrá plazo hasta el 17 de diciembre para responder al TS de la DC tras suspensión

El expresidente Eduardo Frei deberá enviar antes del 17 de diciembre sus descargos al tribunal supremo de la DC, que suspendió su militancia por reunirse con José Antonio Kast. Frei pidió más tiempo alegando que estaba en China sin posibilidad de responder y, según cercanos, contestará después del balotaje. La directiva, encabezada por Francisco Huenchumilla, pidió sanciones severas y la expulsión está sobre la mesa. Frei, quien ha reiterado que no renunciará tras 64 años de militancia, fue notificado del nuevo plazo mientras el TS sesionará hoy sin abordar aún su caso.

Colombia abre puerta a asilar a Maduro si acuerda dejar el poder con EE.UU.

La canciller colombiana Rosa Villavicencio afirmó que su país no descarta otorgar asilo a Nicolás Maduro si este pacta con Estados Unidos una salida del poder. En entrevista con Caracol Radio, señaló que Colombia “no tendría por qué decirle que no” si el mandatario venezolano solicita protección, aunque Maduro podría preferir un destino “más distante”. La postura se alinea con el llamado del presidente Gustavo Petro a una “amnistía general” y una transición en Venezuela, en medio de tensiones con EE.UU. y el despliegue militar en el Caribe. La oferta coincide con la entrega del Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado.