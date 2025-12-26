Operación Apocalipsis: defensas presentan amparo y resolución cautelar se definiría este viernes

Se desarrolló la séptima jornada de formalización de la Operación Apocalipsis, investigación que indaga una red de corrupción en Gendarmería de Chile, con 70 imputados —47 funcionarios y 23 civiles— acusados de facilitar el ingreso de elementos ilícitos a penales. Durante la audiencia, algunas defensas presentaron un recurso de amparo contra el juez Francisco Ramos, denunciando vulneración de garantías. El fiscal Marcos Pastén señaló que los alegatos podrían concluir este viernes, jornada clave para conocer la resolución cautelar. Hasta ahora, seis imputados quedaron con arresto domiciliario total y dos en prisión preventiva, mientras el resto espera definición del tribunal.

Fiscalía investiga millonario déficit en Peñalolén durante gestión de Carolina Leitao

La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación penal por un déficit superior a $16.300 millones detectado en la Municipalidad de Peñalolén, correspondiente al período en que fue administrada por Carolina Leitao. La indagatoria se inició tras una auditoría externa solicitada por el actual alcalde Miguel Concha, que detectó pasivos no registrados e ingresos proyectados que no se concretaron. Concejales valoraron la apertura de la causa, que busca establecer eventuales responsabilidades penales. Por ahora no hay personas formalizadas y la Fiscalía continúa recabando antecedentes.

UDI amenaza acusación constitucional contra Grau por norma de “amarre” de funcionarios

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto al diputado Jorge Alessandri, anunció que la bancada gremialista iniciará conversaciones con la oposición para evaluar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esto, luego de que el secretario de Estado confirmara el ingreso al Congreso de una norma que regula el despido de funcionarios a contrata, en medio de la polémica por eventuales “amarres” en el cambio de gobierno. Desde la UDI acusaron que se trata de una norma “inmoral” y advirtieron que, si no se retira, recurrirán a la acusación constitucional en marzo.

Kast envía saludo navideño y destaca a quienes trabajan durante las fiestas

El Presidente electo José Antonio Kast entregó su saludo de Navidad con un reconocimiento especial a quienes continúan trabajando durante las festividades. En un mensaje publicado en X, destacó a integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, Gendarmería, Bomberos y personal de la salud que no pudieron pasar la Nochebuena con sus familias, agradeciendo su esfuerzo. En Instagram, reforzó un mensaje de unidad y cuidado colectivo, deseando una Feliz Navidad a las familias chilenas. En esa publicación apareció junto a su esposa, María Pía Adriasola, quien asumiría como primera dama a partir del 11 de marzo.

Kast felicita a Asfura tras su proclamación como presidente de Honduras

El Presidente electo José Antonio Kast felicitó al nuevo mandatario de Honduras, Nasry Asfura, tras un escrutinio que se extendió por más de 20 días. En X, Kast expresó su disposición a fortalecer las relaciones bilaterales, recordando los 160 años de vínculo diplomático. Asfura fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral con el 40,26% de los votos, superando estrechamente a Salvador Nasralla. El proceso fue cuestionado por el oficialismo hondureño y seguido de cerca por Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a respetar los resultados.

Trump anuncia ataque “poderoso y mortal” de EE.UU. contra ISIS en Nigeria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un ataque “poderoso y mortal” contra campamentos de ISIS en Nigeria. En Truth Social, afirmó que la ofensiva fue ordenada tras advertir a los terroristas que cesaran la masacre de cristianos. Los bombardeos fueron dirigidos por el Departamento de Guerra. El secretario Pete Hegseth respaldó la acción y agradeció la cooperación del gobierno nigeriano. Según Intersociety, en 2025 se han registrado miles de cristianos asesinados y secuestrados en Nigeria. Trump aseguró que bajo su liderazgo no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical.