Presidenta del FA atribuye al Gobierno los cobros y embargos por deudas del CAE

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, responsabilizó al Gobierno por los cobros y embargos contra personas con deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). La dirigenta de oposición afirmó que las acciones responden a una decisión política y administrativa de la actual gestión.

En conversación con La Tercera, Martínez cuestionó que el Ejecutivo presente el conflicto como un problema de las familias deudoras. También sostuvo que la actuación de la Tesorería podría ser ilegal, aunque reconoció que existen fallos judiciales distintos sobre la materia.

La exdelegada presidencial criticó además los planteamientos del ministro Jorge Quiroz sobre la situación económica de quienes mantienen obligaciones pendientes. A su juicio, el Gobierno los caracteriza como personas con altos ingresos que no desean pagar, sin considerar sus trayectorias particulares.

Martínez descartó que los cobros sean consecuencia de la expectativa de condonación generada durante la administración anterior. La presidenta del FA planteó que se trata de un problema del Estado de Chile y que la crisis del CAE es “mucho más profunda”.

La dirigenta también abordó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, militante del FA. Aseguró que la acción “se basa en una serie de mentiras” y señaló que a la oposición le sobran razones para impulsar procedimientos similares contra autoridades del oficialismo, aunque defendió que estas herramientas deben producir resultados concretos.

Finalmente, acusó al Gobierno de mantener una confrontación permanente con la administración anterior y advirtió que una sucesión de acusaciones constitucionales impediría concentrarse en los problemas urgentes del país.