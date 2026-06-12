Cumplirá arresto domiciliario total: Justicia revoca prisión preventiva de Ángela Vivanco

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este viernes sustituir la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, permitiéndole abandonar el penal de San Joaquín luego de 133 días privada de libertad.

La abogada se encontraba recluida desde el pasado 30 de enero, cuando fue formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el contexto de la investigación conocida como la Trama Bielorrusa.

La decisión fue adoptada de manera unánime por el tribunal de alzada, que acogió los argumentos presentados por la defensa para modificar la medida cautelar más gravosa que pesaba sobre la exmagistrada.

De esta forma, Vivanco dejará el recinto penitenciario durante la tarde para trasladarse a su domicilio, donde deberá cumplir arresto domiciliario total mientras continúa el desarrollo de la investigación en su contra. Dicha disposición la cumpliría en un departamento que le arrendó su exesposo.

La defensora de la exministra, Patricia Alvarado Masafierro, explicó que la solicitud se sustentó en una serie de antecedentes personales y familiares, además de cuestionar que su representada constituyera un riesgo para la investigación o para la seguridad de la sociedad.

“Nosotros cuestionamos directamente de que nuestra representada no constituía un peligro ni para la sociedad ni para el procedimiento. Invocamos su situación personal, antecedentes de salud y también su rol de cuidadora respecto a su madre, que tiene 85 años y que en este momento se encuentra en un hogar sufriendo de demencia”, sostuvo la abogada.

La defensora agregó que Vivanco era la principal responsable del cuidado de su madre antes de su ingreso a prisión preventiva. “Ella era la única cuidadora que su madre tenía y, en relación a estos antecedentes personales sumados a su situación de salud y emocional, es que se muta esta prisión preventiva por un arresto domiciliario total”, señaló.

La resolución representa un nuevo capítulo en una de las investigaciones de mayor impacto que han involucrado a integrantes del Poder Judicial en los últimos años. Pese al cambio de cautelar, la exministra continuará sometida al proceso penal y deberá permanecer en su domicilio mientras avanzan las diligencias que lleva adelante el Ministerio Público.