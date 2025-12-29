Operación Apocalipsis: defensas cierran alegatos y Fiscalía refuerza cargos por red criminal

En la décima jornada de formalización de la Operación Apocalipsis, con 71 imputados —funcionarios de Gendarmería de Chile y civiles—, las defensas cuestionaron los delitos de lavado de activos, cohecho y asociación criminal, y se opusieron a la prisión preventiva, solicitando cautelares alternativas. La Fiscalía, a través del fiscal Sergio Soto, defendió la investigación, señalando transferencias injustificadas, favores a cambio de beneficios y una estructura delictiva estable. El Consejo de Defensa del Estado respaldó la tesis de riesgo estructural. La audiencia continúa este lunes, antes de que el tribunal resuelva las medidas cautelares.

Carmona defiende llamado del PC a movilizaciones y descarta plan para desestabilizar a Kast

El presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, salió a responder las críticas —incluso desde el oficialismo— por la resolución del comité central que llama a “impulsar hitos de movilización” frente al futuro gobierno de José Antonio Kast. Carmona descartó que el PC busque apropiarse de movimientos sociales o promover desestabilización, señalando que estos “tienen vida propia”. Diputados del PS, PPD y DC calificaron el llamado como imprudente, mientras el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que toda manifestación debe ser pacífica. El debate marcará un cónclave oficialista previsto para el 17 de enero.

Alerta roja por calor extremo en la RM y centro-sur con temperaturas de hasta 36°C

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta roja en la Región Metropolitana por calor extremo, vigente del lunes 29 al miércoles 31 de diciembre, con máximas de hasta 36°C. La medida también rige en Ñuble, O’Higgins, Maule y Valparaíso. Autoridades llamaron a extremar precauciones, hidratarse y evitar exposición al sol. La subsecretaria de Salud Andrea Albagli advirtió sobre deshidratación y golpes de calor, reiterando la necesidad de medidas de autocuidado, especialmente en niños y adultos mayores.

Incendio en bodegas junto a Mall Plaza Norte obligó a evacuar el centro comercial

Un incendio afectó la tarde de este domingo a bodegas de acopio ubicadas junto al Mall Plaza Norte, en Huechuraba. La emergencia, declarada como tercera alarma estructural, movilizó a más de 300 voluntarios y 45 carros de Bomberos de Chile. El siniestro, registrado en Avenida Los Libertadores con Américo Vespucio, fue contenido cerca de las 21:00 horas y afectó totalmente bodegas de la empresa Aki KB y parte de una tienda Rosen. El mall fue evacuado de manera preventiva ante riesgo de propagación, sin que se reportaran personas lesionadas.

Codelco y SQM crean NovaAndino Litio para explotar el Salar de Atacama hasta 2060

La estatal Codelco y la minera SQM constituyeron la sociedad conjunta NovaAndino Litio para explotar, producir y comercializar litio en el Salar de Atacama hasta 2060. La nueva empresa, con participación estatal mayoritaria, surge del acuerdo firmado en mayo de 2024 y revisado por más de 20 organismos. El directorio tendrá tres representantes por cada compañía y sesionará por primera vez el 29 de diciembre. Desde Codelco, Máximo Pacheco destacó el carácter estratégico del paso, mientras que SQM subrayó el foco en sostenibilidad y creación de valor. La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno para ampliar el rol del Estado en la industria del litio.

Trump y Zelensky ven cerca un acuerdo de paz para Ucrania tras reunión en Mar-a-Lago

Tras casi tres horas de reunión en Mar-a-Lago, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se avanzó “mucho” hacia un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. Su par Volodymyr Zelensky aseguró que un plan de paz de 20 puntos está acordado en un 90% y que las garantías de seguridad con Washington están consensuadas. Trump reconoció que persisten asuntos complejos, como el futuro del Donbás, pero sostuvo que un acuerdo está “cerca”. Ambos destacaron el clima positivo del diálogo, en medio de intensas gestiones diplomáticas y mientras continúan los combates y ataques rusos en territorio ucraniano.

Trump recibe a Netanyahu en Mar-a-Lago para abordar nueva fase del plan de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este lunes en Mar-a-Lago al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para analizar la segunda fase del plan de paz para la Franja de Gaza. El diálogo se da en medio de un frágil alto el fuego y a la espera de la entrega de los restos del último rehén en poder de Hamás. La nueva etapa contempla el desarme de Hamás y una fuerza internacional, aunque su inicio depende de la devolución total de los rehenes. Netanyahu también se reunirá con Marco Rubio. Irán y la seguridad regional también figuran en la agenda.