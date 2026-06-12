Instituto Nacional suspende clases tras amenazas de tiroteo recibidas por directivos

El Instituto Nacional decidió suspender las clases de la jornada de la mañana de este viernes luego de que su equipo directivo recibiera amenazas graves asociadas a un eventual tiroteo al interior del establecimiento.

La medida fue comunicada a la comunidad educativa a través de una declaración oficial emitida por la dirección del recinto. En ella se informó que la decisión busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores mientras se evalúa el alcance de la situación.

“Debido a la recepción de amenazas graves relacionadas con un eventual tiroteo en el establecimiento (…) se ha determinado suspender las clases de la jornada de la mañana del día viernes 12 de junio”, señaló el comunicado difundido por el establecimiento.

La dirección informó además que durante la jornada sostendrá una reunión con representantes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) para analizar los antecedentes disponibles y adoptar las medidas que correspondan. Según indicaron, el objetivo es “definir las medidas necesarias para resguardar la seguridad de toda la comunidad”.

Asimismo, el establecimiento solicitó a estudiantes, familias y apoderados mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación, donde se informarán oportunamente las decisiones que se adopten respecto del funcionamiento del recinto educacional.

De acuerdo con antecedentes conocidos durante las últimas horas, los directivos habrían recibido registros audiovisuales que contenían las amenazas, situación que motivó la suspensión preventiva de las actividades académicas mientras se evalúa el escenario junto a las autoridades competentes.

El caso se suma a una serie de episodios similares registrados en distintos establecimientos educacionales del país durante los últimos meses. En abril pasado, decenas de colegios suspendieron clases o activaron protocolos de seguridad tras recibir amenazas de características similares, fenómeno que se intensificó luego del asesinato de una inspectora en la ciudad de Calama.