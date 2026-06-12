Reportan fallas en Instagram y Facebook: usuarios acusan problemas de acceso y carga

Instagram y Facebook registraron problemas de funcionamiento durante la mañana de este viernes, generando una ola de reportes de usuarios en distintas partes del mundo que advirtieron dificultades para acceder y utilizar las plataformas de Meta.

Las primeras alertas comenzaron a multiplicarse en redes sociales, especialmente en X, donde los usuarios comentaron inconvenientes para ingresar a las aplicaciones, cargar contenidos y utilizar algunas de sus funciones habituales.

De acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada, las fallas comenzaron a hacerse más evidentes cerca de las 9:45 horas, cuando distintos usuarios señalaron problemas simultáneos en los principales servicios de la compañía tecnológica.

Entre los inconvenientes descritos figuran dificultades para actualizar publicaciones, revisar contenidos, acceder a determinadas herramientas de las aplicaciones y enviar mensajes, tanto desde dispositivos móviles como en algunos casos desde versiones web.

La situación fue reflejada también por plataformas de monitoreo de servicios digitales. Según Downdetector, sitio que recopila reportes enviados por usuarios, Instagram presentaba posibles problemas de funcionamiento en Chile durante la mañana, afectando tanto la aplicación móvil como el acceso a través de navegadores.

Las fallas no habrían impactado de la misma manera a todos los usuarios. Mientras algunas personas reportaron interrupciones completas en el acceso a las aplicaciones, otras señalaron problemas parciales vinculados a ciertas funciones específicas.

La caída parcial de los servicios generó numerosas reacciones en redes sociales. “Meta se cayó otra vez”, “volvamos al Fotolog” y “justo se cae todo Meta cuando ando chismoseando mis conversaciones viejas de Messenger” fueron algunos de los comentarios compartidos por usuarios que recurrieron a otras plataformas para reportar la situación.

Hasta ahora, Meta no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto del origen de los problemas ni ha informado si se trata de una interrupción generalizada de sus servicios o de una falla focalizada en determinadas regiones.