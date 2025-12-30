Fiscalía abre investigación penal contra Andes Iron por pagos ligados a Dominga
Republicanos valoran interés libertario en sumarse al futuro gobierno de Kast
El presidente del Partido Republicano de Chile, Arturo Squella, valoró el interés del Partido Nacional Libertario por integrarse al futuro gobierno de José Antonio Kast, destacando como positivo que definan márgenes y condiciones. Squella señaló que se trata de conversaciones en curso y que habrá tiempo para discutir contenidos específicos, subrayando que ahora el foco está en respaldar el trabajo de la oficina del Presidente electo. Además, destacó el rol del líder libertario Johannes Kaiser, señalando que plantear términos de forma transparente fortalece las relaciones de cara al próximo oficialismo.
Fiscalía abre investigación penal contra Andes Iron por pagos ligados a Dominga
La Fiscalía Nacional informó que los antecedentes entregados por los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri permiten abrir una investigación penal contra Andes Iron, titular del proyecto Dominga, y contra los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, hoy en prisión preventiva por otra causa. La denuncia apunta a pagos por $255,5 millones realizados en 2023 al estudio Lagos, Vargas & Silber, mientras el Tribunal Ambiental de Antofagasta revisaba el rechazo del proyecto. El Ministerio Público estimó que existen méritos para indagar delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias.
Carabineros rescata por aire a mujer atrapada por incendio en San Carlos de Apoquindo
En medio del incendio forestal que afecta a San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, Carabineros de Chile realizó un rescate aéreo que permitió salvar a una mujer atrapada entre las llamas. El operativo se activó tras un llamado de auxilio y contempló el despliegue de un helicóptero de la Prefectura Aérea con grúa de rescate y personal especializado. Un rescatista descendió hasta la zona afectada y logró poner a salvo a la víctima, en una maniobra de alta complejidad realizada mientras el fuego seguía activo.
NovaAndino Litio inicia operaciones y sesiona por primera vez su directorio
La sociedad conjunta NovaAndino Litio SpA, creada por Codelco y SQM, realizó su primera sesión de directorio, marcando el inicio operativo del proyecto para explotar el Salar de Atacama hasta 2060. El directorio eligió a Máximo Pacheco como presidente y a Ricardo Ramos como vicepresidente, y nombró a Carlos Díaz como gerente general. El acuerdo, enmarcado en la Estrategia Nacional del Litio, superó revisiones regulatorias, judiciales y consultas indígenas. Según lo informado, entre 2025 y 2030 el Estado podría captar hasta el 70% del margen operacional, porcentaje que subiría a 85% desde 2031, junto con la implementación de nuevas tecnologías para una explotación más sostenible.
Concluye formalización de Operación Apocalipsis y cautelares se conocerán este martes
Tras casi dos semanas, concluyó la formalización de 71 imputados por la Operación Apocalipsis, causa que investiga una red de corrupción en los penales de San Joaquín y Santiago 1. La resolución de medidas cautelares será informada este martes 30 de diciembre a las 20:30 horas en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago. La investigación, liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones de Chile, involucra a 45 funcionarios de Gendarmería de Chile y civiles. El fiscal Marcos Pastén reafirmó la solicitud de prisión preventiva y descartó vulneraciones de garantías. Las defensas cuestionaron la solidez de la indagatoria y pidieron cautelares menos gravosas.
Trump amenaza a Irán y advierte a Hamás tras reunión con Netanyahu en Florida
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán de nuevos ataques y aseguró que Hamás “lo pagará caro” si no se desarma en Gaza. Tras reunirse en Florida con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Trump afirmó que Israel ha cumplido el alto el fuego y que la responsabilidad recae en Hamás, cuyo brazo armado reiteró que no entregará sus armas. El mandatario estadounidense amenazó con erradicar cualquier intento de Irán por reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles, señalando que una nueva respuesta podría ser “más potente”. Netanyahu calificó la reunión como productiva y anunció que Israel otorgará a Trump su mayor honor civil.
