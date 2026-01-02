PC fija oposición “constructiva” a Kast y defiende movilización; UDI recurre a la CIDH

En su tradicional Caldillo de Congrio, el Partido Comunista de Chile fijó su postura ante el gobierno entrante de José Antonio Kast. Su presidente, Lautaro Carmona, aseguró que el PC será una oposición “constructiva, propositiva y dialogante”, pero defendió las movilizaciones sociales como “legítimas y necesarias”. La definición tensionó el escenario político y llevó a la Unión Demócrata Independiente a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando al PC de incitar la violencia política.

Kast despide 2025 y advierte: “Vienen tiempos exigentes” para el nuevo ciclo

El Presidente electo José Antonio Kast utilizó sus redes sociales para despedir 2025 y proyectar el inicio de su mandato. En mensajes en Instagram y X habló de cambio, orden y compromiso, definiendo 2026 como una “nueva etapa para Chile”. Destacó seguridad, trabajo y dignidad como ejes de su futuro gobierno y advirtió que “vienen tiempos exigentes”, señalando que nada será fácil, pero que el país puede avanzar si actúa unido. Cerró con un reconocimiento a quienes trabajaron durante la noche de Año Nuevo.

Oposición pide renuncia de ministra Aguilera y anuncia acciones por cirugía de su madre

Diputados de oposición solicitaron la renuncia de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y anunciaron una comisión investigadora y una denuncia ante la Fiscalía por tráfico de influencias, tras la priorización de su madre en una cirugía en el Hospital del Salvador. Parlamentarios de Renovación Nacional y el Partido Republicano afirmaron que otros pacientes habrían sido postergados y exigieron su salida, apuntando a un daño a la confianza pública y a una eventual desigualdad en el acceso a la salud.

Caso Bruma: Autoridad Marítima confirma sanciones gravísimas a tripulantes de “El Cobra”

La Autoridad Marítima rechazó los recursos de reconsideración de la defensa de tres tripulantes del barco industrial El Cobra, confirmando sanciones gravísimas por el abordaje que terminó con el naufragio de la lancha artesanal Bruma frente a Coronel. La resolución —ya firme— cancela de por vida la licencia del capitán Mansilla y sanciona a los tripulantes Macaya y Sandoval, estableciendo que hubo colisión y omisión de auxilio, infracción al artículo 112 de la Ley de Navegación. El fallo será usado como antecedente clave en la investigación penal.

Milei dice impulsar bloque regional de diez países contra el “socialismo del siglo XXI”

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que trabaja en la conformación de un bloque regional integrado por al menos diez países para enfrentar lo que denomina el “socialismo del siglo XXI”. En una entrevista con CNN, sostuvo que la iniciativa aún no tiene nombre formal, pero ya presenta avances concretos y busca articular gobiernos que “abracen las ideas de la libertad”. Milei calificó al socialismo y a corrientes “woke” como un “cáncer” y aseguró que la región estaría despertando de ese modelo, que a su juicio ha sido un fracaso donde se ha aplicado.

Zohran Mamdani asume como alcalde de Nueva York con agenda social y foco en el costo de vida

El progresista Zohran Mamdani, musulmán de 34 años, asumió la madrugada de este jueves como alcalde de Nueva York. Con escasa experiencia ejecutiva, llega al cargo tras cuatro años como asambleísta estatal y una campaña centrada en reducir el alto costo de vida. Miembro de los Socialistas Democráticos de América, fue investido por la fiscal Letitia James y enfrenta la atención nacional, incluido el escrutinio del presidente Donald Trump, quien lo tildó de “comunista”. Su programa incluye congelar arriendos, ampliar guarderías y transporte público gratuito.