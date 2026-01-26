Detención histórica remece al Poder Judicial: exjueza Ángela Vivanco será formalizada

Detienen a exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco

En un hecho sin precedentes, la policía detuvo a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco tras un allanamiento en su domicilio en Las Condes. La exjueza quedó sin fuero luego de que la Suprema aprobara la querella de capítulos en su contra. Este lunes será formalizada por cohecho y lavado de activos en la causa conocida como Muñeca Bielorrusa. La investigación apunta a pagos irregulares canalizados mediante un complejo esquema, en el que ya hay varios imputados formalizados y otros en prisión preventiva. Vivanco será llevada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Presionan al Congreso para acelerar ley de Incendios antes del receso

A días del receso legislativo, parlamentarios y el Gobierno llamaron a apurar la tramitación de la ley de Incendios. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara y ahora espera indicaciones en el Senado. Desde el Congreso advirtieron que, de ser necesario, el receso debería suspenderse para avanzar en una norma clave frente a la catástrofe en el sur. El Ejecutivo pidió votar con rapidez una ley que crea zonas de aislamiento en áreas urbano-rurales y establece medidas obligatorias de prevención, como manejo de vegetación y cortafuegos.

Reconstrucción pendiente en Valparaíso vuelve al debate por incendios en Biobío

A casi dos años del megaincendio en Valparaíso, la reconstrucción sigue incompleta y vuelve al centro del debate tras la nueva emergencia en el Biobío. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que se ha avanzado cerca del 50% en Valparaíso y destacó que las lecciones aprendidas se están aplicando ahora. En el Biobío ya se han levantado más de mil fichas de daño y se avanza en viviendas de emergencia. Desde este lunes rige un plan de control vehicular para facilitar el retiro de escombros, mientras se coordinan soluciones definitivas antes del invierno.

Kast visita frontera dominicana y pone foco en control migratorio

En el marco de su gira internacional, el mandatario electo José Antonio Kast visitó la frontera entre República Dominicana y Haití para conocer el sistema de control migratorio. Valoró la combinación de medidas tecnológicas y físicas, y dijo que la experiencia abre espacios de aprendizaje para Chile. Kast también destacó el rol de las zonas francas como apoyo económico en zonas fronterizas. Este lunes continuará su gira en El Salvador, donde visitará la megacárcel impulsada por el presidente Nayib Bukele, y luego viajará a Panamá.

Orellana defiende a futura ministra de la Mujer y descarta retrocesos

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, salió en defensa de Judith Marín, futura titular de la cartera, y calificó como un error cuestionarla por su edad o su fe. Aseguró que cuenta con experiencia y que la continuidad del Estado está garantizada. Orellana descartó retrocesos en la agenda de género y subrayó que cualquier cambio requeriría debate legislativo. Además, destacó iniciativas que deberían continuar, como la ley de violencia digital y la reforma a la sociedad conyugal, actualmente en trámite en el Congreso.

Delcy Rodríguez pide frenar influencia de EE.UU. tras captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió poner fin a lo que llamó “órdenes de Washington”, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos. Rodríguez asumió el poder de forma temporal y enfrenta una fuerte presión del presidente Donald Trump, con quien ha suscrito acuerdos energéticos y autorizado la liberación de más de cien presos políticos. En un mensaje a trabajadores petroleros, llamó a resolver los conflictos internos sin intervención extranjera y aseguró que no teme enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos.

Tormenta invernal paraliza EE.UU. con miles de vuelos cancelados

Una histórica tormenta invernal golpea gran parte de Estados Unidos, con más de 10 mil vuelos cancelados, temperaturas extremas y cerca de un millón de hogares sin electricidad. El hielo y la nieve han dejado carreteras intransitables y provocado apagones masivos en al menos 20 estados. Aeropuertos clave, como los de Nueva York y Washington, suspendieron casi todos sus vuelos. Las autoridades pidieron evitar desplazamientos, mientras el Servicio Meteorológico advierte que las condiciones peligrosas podrían extenderse durante toda la semana.