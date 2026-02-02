Fraude al fisco en ProCultura: Fiscalía va por prisión preventiva

La formalización contra Alberto Larraín y otros cuatro imputados del caso ProCultura continuó este domingo en el Séptimo Juzgado de Garantía. El tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo para un asesor externo y dejó pendiente las cautelares del resto, entre ellos el fundador de la fundación. La Fiscalía de Antofagasta anunció que solicitará prisión preventiva, argumentando la gravedad del fraude y el perjuicio a fondos públicos por $1.683 millones vinculados a un programa del GORE Metropolitano. Uno de los hitos de la jornada fue la renuncia del abogado defensor de María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la fundación. El tribunal resolvió que la Defensoría Penal Pública asumiera de inmediato su representación para evitar suspender la audiencia.

Fallece Adolfo Bañados Cuadra, histórico ministro de la Corte Suprema

A los 103 años murió el exministro de la Corte Suprema Adolfo Bañados Cuadra, con una trayectoria judicial de cinco décadas. Fue clave en fallos de derechos humanos y en la revisión de medidas de la dictadura, destacando su voto disidente en favor del regreso de exiliados. Investigó causas emblemáticas como Lonquén y el asesinato de Orlando Letelier, condenando a Manuel Contreras y Pedro Espinoza. La Corte Suprema lo homenajeó en vida por su centenario.

Jorge Quiroz reconoce gravedad del déficit fiscal y promete disciplina

El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó como graves las cifras del déficit fiscal heredado, que alcanzó un 2,8% del PIB en 2025. Aseguró estar tranquilo y afirmó que el próximo gobierno enfrentará el escenario con disciplina fiscal, recorte del despilfarro y fin de las contrataciones políticas. Recalcó que el crecimiento económico será clave para recuperar ingresos y devolver certeza al país.

Boric cuestiona anuncio de suspender el Pase Cultural

El Presidente Gabriel Boric criticó el anuncio del futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, de suspender el Pase Cultural tras detectarse usos fraudulentos. Señaló que los abusos deben investigarse y devolverse los recursos, pero advirtió que eliminar el beneficio perjudica a quienes sí acceden a la cultura. El pase, creado en 2025, entrega $50 mil para consumo cultural a jóvenes y adultos.

Lluvia inesperada deja más de 340 viviendas dañadas en la RM

Un sistema frontal fuera de pronóstico afectó la Región Metropolitana la tarde del sábado, dejando 341 viviendas dañadas, principalmente en Maipú, Padre Hurtado y Las Condes. En Maipú se registraron hasta 17,4 milímetros de agua en una hora y media, con aludes y granizos. El alcalde Tomás Vodanovic informó pérdidas totales en más de 150 departamentos. Meteorología no descartó nuevas precipitaciones sectorizadas.

Identifican a agentes que mataron a enfermero en Mineápolis

Medios estadounidenses identificaron a los dos agentes federales que dispararon y causaron la muerte del enfermero Alex Pretti durante un operativo migratorio. Ambos fueron suspendidos y el Departamento de Justicia abrió una investigación por posibles violaciones a los derechos civiles. El caso desató protestas masivas y llevó al retiro de agentes federales de manifestaciones, además de cambios en la jefatura del operativo en la ciudad.

Derecha gana presidencia en Costa Rica en primera vuelta

Laura Fernández, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano, ganó la presidencia de Costa Rica en primera vuelta con el 48,3% de los votos. Se convierte en la segunda mujer en llegar al cargo y promete mano dura contra el crimen, inspirada en el modelo de Nayib Bukele. El Tribunal Supremo Electoral llamó a respetar el resultado y destacó el carácter democrático del proceso.