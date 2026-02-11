Contraloría detecta millonarias irregularidades tras megaincendio en Valparaíso en 2024

La Contraloría General de la República emitió cinco auditorías que revelan pagos sin respaldo, gastos improcedentes, eventuales sobreprecios y fallas de control en recursos destinados a la emergencia por el megaincendio de 2024 en la región de Valparaíso. Las fiscalizaciones alcanzan a la Delegación Presidencial, los municipios de Viña del Mar y Quilpué y la Dirección de Arquitectura del MOP. Se ordenaron sumarios y se remitieron antecedentes al Ministerio Público y al CDE. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, defendió la gestión, alegando contexto de catástrofe y necesidad de ayuda inmediata.

Futura ministra de Energía, Ximena Rincón evita respaldar plan de alza de luz y revisará propuesta del Ejecutivo

En el marco del traspaso de mando, la futura ministra de Energía, Ximena Rincón, evitó comprometer apoyo al proyecto del Ejecutivo que propone un cargo mensual de $1.450 por 48 meses para saldar la deuda eléctrica 2020-2024, junto a un subsidio al 40% más vulnerable. Tras reunirse con el ministro Álvaro García, afirmó que la iniciativa será analizada con equipos técnicos, Hacienda y el Presidente electo antes de definir postura. La deuda asciende a unos $730 mil millones, según la SEC.

Sala cuna universal: Boric y UDI escalan conflicto por estancamiento del proyecto

El proyecto de Sala Cuna universal abrió un choque directo entre el Gobierno y la UDI. El senador Javier Macaya acusó al Presidente Gabriel Boric de “mentir” al responsabilizar al gremialismo por el freno a la iniciativa. Desde el Ejecutivo, la ministra Antonia Orellana llamó a retomar el debate en marzo. La oposición advierte problemas de financiamiento y diseño; el Gobierno insiste en que la reforma ampliará derechos y empleo.

Arrau replica a Boric: “Trabajar también es una batalla cultural”

El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, respondió al Presidente Gabriel Boric, quien cuestionó el énfasis del mandatario electo José Antonio Kast en la “batalla cultural”. Arrau restó centralidad al debate ideológico y afirmó que también es “batalla cultural” trabajar antes de asumir, llegar temprano y recorrer regiones. Desde Obras Públicas, dijo, el foco estará en responsabilidad y cumplimiento de la labor.

Minvu rechaza querella por estafa en Cerro Centinela y defiende legalidad del proceso

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo descartó las acusaciones de estafa contenidas en una querella presentada por pobladores de la megatoma Cerro Centinela, en San Antonio, contra el ministro Carlos Montes y autoridades regionales. La cartera afirmó que no ha sido notificada formalmente y sostuvo que no se configuran los elementos del delito. Además, defendió que el proyecto habitacional fue solicitado por las propias cooperativas y se ajusta al marco legal vigente.

Netanyahu llega a Washington y aborda con Trump presión nuclear sobre Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, inició en Washington una nueva visita a Donald Trump con foco en Irán. Se reunió con los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner y revisó las negociaciones nucleares. Israel exige límites al enriquecimiento de uranio, misiles y apoyo a milicias. Trump afirmó que Teherán “quiere un acuerdo” y reforzó la presión con el despliegue del USS Abraham Lincoln en el Golfo.

Masacre en escuela de Columbia Británica deja ocho muertos y más de 25 heridos

Un tiroteo en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, en Columbia Británica, en Canadá, dejó ocho muertos, incluido el atacante, y más de 25 heridos, dos en riesgo vital. La Real Policía Montada confirmó que el sospechoso fue hallado sin vida con heridas autoinfligidas. Otras dos personas fueron encontradas muertas en una vivienda vinculada al caso. Las autoridades descartan más implicados y continúan investigando el motivo del ataque.