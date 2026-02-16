Kast defiende a Gendarmería y llama a resguardar las instituciones

Desde la Región de Los Lagos, el presidente electo José Antonio Kast reapareció públicamente para abordar la crisis en Gendarmería y llamar a cuidar el prestigio institucional. Sin referirse a las declaraciones del ministro Jaime Gajardo sobre eventuales actos de corrupción o sabotaje, sostuvo que “nunca hay que hablar mal de las instituciones”. Tras asistir a misa en Puerto Varas, confirmó que retomará su agenda el 18 de febrero y advirtió que el próximo gobierno enfrentará tiempos complejos en seguridad, economía y gestión de catástrofes.

Elizalde defiende envío de ayuda a Cuba y descarta impacto con EE.UU.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respaldó el envío de ayuda humanitaria a Cuba y rechazó que la medida afecte la relación con Estados Unidos o una eventual postulación de Michelle Bachelet a la ONU. Recordó que el propio gobierno de Donald Trump anunció asistencia el 5 de febrero. Afirmó que la ayuda chilena será para el pueblo cubano, no para sus autoridades, y se canalizará vía UNICEF. Señaló que otros países, como México y Brasil, han adoptado decisiones similares y aludió al apoyo que Cuba brindó tras el terremoto de 2010.

Justicia argentina revoca refugio a Apablaza y reabre opción de extradición

La Cámara Federal de Apelaciones de Argentina confirmó la revocación del estatus de refugiado político de Galvarino Apablaza, exlíder del FPMR, reactivando la posibilidad de su extradición a Chile. Apablaza es acusado como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards en 1991. El asilo había sido concedido en 2010 bajo el gobierno de Cristina Fernández y mantenido tras apelaciones. Con el fallo, el Estado chileno podría iniciar un nuevo proceso de extradición, sujeto a recursos y trámites en ambos países.

Cordero y Steinert afinan traspaso en Seguridad previo al cambio de mando

Este lunes, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, se reunirá con su sucesora, Trinidad Steinert, para avanzar en el traspaso de la cartera de cara al 11 de marzo. A la cita asistirán los actuales y futuros subsecretarios. El objetivo es compartir información clave y experiencia de gestión. Cordero descartó conflictos de interés y valoró el perfil de Steinert, mientras defendió a Andrés Jouannet ante cuestionamientos. La seguridad será eje central del gobierno de José Antonio Kast.

Durán y Codina inician traspaso en la RM en medio de agenda sensible

A las 13:00 horas de este lunes, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, se reunirá con su sucesor, Germán Codina (ind.), en el marco del traspaso hacia el gobierno de José Antonio Kast. Ambos exalcaldes abordarán emergencias, seguridad, fútbol y funerales de riesgo, materias críticas para la Delegación. Durán anticipó varias reuniones para asegurar continuidad. El proceso se replica en otras regiones, mientras la OPE prepara una jornada de capacitación para los nuevos delegados el 27 de febrero.

Delcy Rodríguez decreta cierre de siete organismos ligados a la Presidencia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el decreto N° 5248 que ordena el cierre y reestructuración de siete organismos adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia. La medida busca reorganizar su funcionamiento en un contexto de transición política tras las elecciones de julio de 2024. El proceso será ejecutado por una junta liquidadora en un plazo de 90 días. Desde Primero Justicia calificaron la decisión como un “desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo”.

Irán llega a ronda nuclear en Ginebra con “iniciativas reales” y sin ceder a amenazas

Irán afirmó que acudirá a la segunda ronda de negociaciones nucleares con EE.UU. en Ginebra con “iniciativas reales” para un acuerdo “justo y equilibrado”, pero sin rendirse ante amenazas. El canciller Abás Araqchi se reunirá con el jefe del OIEA y con el mediador omaní antes de los contactos indirectos con Washington. Teherán descarta el enriquecimiento cero y limitar misiles, aunque evalúa compromisos si se levantan sanciones. Trump insiste en la vía diplomática, pero mantiene advertencias militares.