Traspaso en Seguridad marcado por respaldo de Kast a Jouannet pese a críticas

Durante ocho horas se realizó el traspaso entre el ministro saliente Luis Cordero y su sucesora, Trinidad Steinert, en el Ministerio de Seguridad Pública. El foco estuvo en el Sistema y la Política Nacional de Seguridad. Cordero destacó bajas en migración irregular, violencia rural y homicidios. La cita estuvo cruzada por las críticas al futuro subsecretario Andrés Jouannet por vínculos societarios con imputados en el caso Tragamonedas. Steinert y el Presidente electo José Antonio Kast ratificaron su nombramiento. Consultado por la prensa una vez terminada la actividad, el diputado por Amarillos señaló que el presidente ya habló, en respuesta a si el Presidente electo estaba al tanto de la situación.

Ángel Valencia nombra a Francisco Jacir como fiscal regional Centro Norte

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó a Francisco Javier Jacir como nuevo Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, cargo que asumirá el 10 de abril en reemplazo de Xavier Armendáriz. La fiscalía concentra causas de alta relevancia, incluida la acusación contra Manuel Monsalve. Jacir, fiscal desde 2003, integró la terna final tras votación de las Cortes de Santiago y San Miguel. La repartición abarca comunas clave y sedes del poder político y empresarial.

Fiscalía busca desaforar a Orrego en caso ProCultura en medio de reveses judiciales

El fiscal Cristián Aguilar pedirá este martes a la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura. Llega con dos reveses previos, luego de que tribunales negaran la prisión preventiva a imputados por falta de antecedentes de fraude. La defensa, liderada por Ciro Colombara y respaldada por un informe del constitucionalista Gastón Gómez, sostiene que no se configura delito ni se cumple el estándar exigido para levantar el fuero.

Sernageomin denuncia a Codelco por inconsistencias tras estallido en El Teniente

Sernageomin denunció a Codelco ante la Fiscalía y la Contraloría por irregularidades tras el estallido de roca de 2023 en El Teniente. El organismo detectó “inconsistencias graves” entre datos operativos reales y la información entregada por la estatal. Exigió acceso a datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico y advirtió que no aceptará informes procesados. La acción busca indagar eventual ocultamiento de antecedentes clave para la seguridad minera.

Gobierno acelera reforma política antes del 11 de marzo en medio de resistencias

A contrarreloj, la ministra Macarena Lobos afina una nueva propuesta de reforma al sistema político para aprobarla antes del 11 de marzo. El proyecto busca reducir la fragmentación y fortalecer la gobernabilidad, pero enfrenta reparos transversales. El principal nudo es elevar el umbral para crear partidos y la norma “antidíscolos”. Diputados advierten que no respaldarán la pérdida del escaño y piden ajustes para evitar cerrar el sistema.

Incidentes y detenidos en desalojo del campamento Santa Marta en Maipú

Un operativo de la Municipalidad de Maipú, con apoyo de Carabineros, desalojó el campamento Santa Marta, donde vivían 375 personas. El procedimiento terminó con al menos tres detenidos y momentos de tensión, incluido un forcejeo con el alcalde Tomás Vodanovic. El municipio acusa a una dirigenta de obstaculizar el proceso y aseguró haber notificado con un mes de anticipación, ofreciendo arriendos transitorios y albergues como parte de un plan social.

Tiroteo en pista de hielo en Rhode Island deja dos muertos, incluida una niña

Al menos dos personas, incluida una niña, murieron y otras tres quedaron en estado crítico tras un tiroteo durante un partido escolar de hockey en el Lynch Arena de Pawtucket, Rhode Island. El atacante también falleció y, según autoridades, se habría suicidado. La policía indicó que el hecho habría tenido un objetivo y estaría vinculado a una disputa familiar. Autoridades estatales y federales investigan el caso.