Muerte del capo del Cartel Jalisco NG desata ola de violencia nacional en México

Muere “El Mencho” en operativo y México activa código rojo

Fuerzas federales mexicanas confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, tras un operativo en Tapalpa, Jalisco. La acción desató bloqueos, incendios y enfrentamientos en varios estados, lo que llevó a activar “código rojo” y suspender transporte en algunas zonas. EE.UU. ofrecía US$15 millones por su captura. Autoridades atribuyen la violencia a una reacción del cartel tras su fallecimiento.

EE.UU. celebra muerte de “El Mencho” y alerta por ola de violencia

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, calificó como “gran acontecimiento” la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, y felicitó a las fuerzas mexicanas. En X, expresó preocupación por los actos violentos registrados en 11 estados tras el operativo. La acción contó con colaboración estadounidense. Donald Trump reiteró su intención de atacar por tierra a los cárteles.

Marcel responde por déficit de 3,5% y rechaza descontrol del gasto

El exministro Mario Marcel defendió su gestión tras críticas por el déficit estructural de 3,5% en 2024 y 2025. Rechazó un “descontrol del gasto” y afirmó que desde 2022 hubo el mayor ajuste fiscal en años, con superávit y recortes por US$1.500 millones en presupuestos posteriores. Apuntó a sobrestimaciones heredadas y sostuvo que no todo puede resolverse con recortes, aludiendo a presiones demográficas y mayores gastos en salud y PGU.

Suben a nueve los fallecidos por explosión de camión de Gasco en Renca

El Ministerio de Salud informó que tres personas murieron en las últimas 24 horas tras la explosión e incendio de un camión de Gasco en Renca, elevando a nueve las víctimas fatales. Los decesos ocurrieron en la Clínica Indisa, el Hospital Félix Bulnes y la Mutual de Seguridad, por la gravedad de las quemaduras. Doce personas siguen hospitalizadas: ocho en riesgo vital y cuatro en cuidados intermedios. El accidente ocurrió el jueves 19 de febrero.

Suprema revisa este lunes desafuero del diputado Joaquín Lavín León

La Corte Suprema analizará el 23 de febrero el pedido de desafuero del diputado Joaquín Lavín León, investigado por fraude al fisco, tráfico de influencias y delitos tributarios. La revisión ocurre tras la apelación de su defensa contra la decisión de la Corte de Apelaciones, que lo desaforó por amplia mayoría. Si la Suprema confirma el fallo, el parlamentario podría ser formalizado y enfrentar medidas cautelares.

Kast va a Miami a cumbre “Shield of the Americas” en medio de tensiones con EE.UU.

El presidente electo José Antonio Kast asistirá el 7 de marzo en Miami a la cumbre “Shield of the Americas”, organizada por Estados Unidos para abordar seguridad, crimen organizado, inmigración irregular y “interferencia extranjera” en la región. La invitación fue aceptada por la Oficina del Presidente Electo y el futuro mandatario irá acompañado del canciller designado, Francisco Pérez Mackenna. Esta visita ocurre cuatro días antes del cambio de mando, en un contexto de tensión bilateral tras la revocación de visas a tres funcionarios chilenos por parte de Washington.