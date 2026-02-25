En discurso del Estado de la Unión Trump desafía al Congreso y endurece discurso comercial

Trump desafía al Congreso y endurece discurso comercial en la Unión

En su discurso sobre el estado de la Unión, Donald Trump defendió nuevos aranceles globales del 10% y afirmó que no requerirán aprobación del Congreso, pese a límites legales. Criticó al Tribunal Supremo por frenar parte de su política comercial y aseguró que los gravámenes podrían reemplazar impuestos sobre la renta. También destacó logros económicos y arremetió contra Joe Biden. El senador demócrata Alex Padilla acusó intentos de intimidación electoral con ICE.

Transportes asegura que ministro informó a Boric y fue él quien echó atrás licitación

El proyecto Chile–China Express abrió un nuevo flanco para La Moneda tras conocerse versiones divergentes dentro del propio gabinete. Mientras Transportes señaló que Boric instruyó frenar la iniciativa tras una alerta de EE.UU., Interior sostuvo que la revisión del decreto fue anterior a esa reunión. La Segpres vinculó el análisis al encuentro con el embajador. El decreto fue anulado por “error técnico”, pero la inconsistencia en el relato alimenta la controversia en plena crisis diplomática.

Kast pide “aclarar situaciones” tras conflicto entre Chile y EEUU por cable submarino

José Antonio Kast abordó la tensión entre Chile y EE.UU. por el cable Chile–China Express y la revocación de visas a autoridades chilenas. Señaló que su equipo analiza los temas internacionales en el marco de la transición y que existen “muchas situaciones que hay que ir aclarando”, enfatizando la importancia de un traspaso de información adecuado. Kast afirmó que el tema “supera las posibilidades de una sola persona” y que hay “muchas situaciones que hay que ir aclarando”.

Embajador chino defiende cable submarino y niega riesgo a la seguridad regional

En medio de la crisis diplomática con Washington, el embajador chino Niu Qingbao defendió el cable Chile–China impulsado por China Mobile y negó que represente un riesgo para la seguridad regional. Afirmó que la iniciativa responde a los intereses nacionales de Chile y se ajusta a su legislación. También respaldó a las autoridades chilenas afectadas por la revocación de visas y sostuvo que la relación bilateral se mantendrá sólida pese a las tensiones geopolíticas.

Confirman otro fallecido tras explosión de camión de Gasco: suman 11 víctimas

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó un nuevo deceso por la explosión de un camión de Gasco en Renca, ocurrida el jueves en la Ruta 5 Norte, elevando la cifra de víctimas fatales a 11. La última persona fallecida estaba internada en la Mutual de Seguridad. Actualmente, 10 heridos permanecen hospitalizados: seis en riesgo vital y cuatro en cuidados intermedios. Los pacientes se distribuyen en la Mutual de Seguridad (3), Hospital del Trabajador (4), Clínica Indisa (2) y ex Posta Central (1).

Gobierno calma a exportadores locales: no hay aumento de aranceles a 15% por parte de EEUU

El Gobierno descartó un alza inmediata de aranceles a 15% por parte de EE.UU., señalando que la sobretasa global vigente es de 10%. Exportadores de frutas, madera, vino y salmón habían manifestado preocupación tras los dichos de Donald Trump, quien anunció en Truth Social que elevaría el gravamen luego de un fallo de la Corte Suprema.

A un año del apagón del 25-F, SEC amplió sanciones a empresas: superan los $8 mil millones

A un año del apagón que dejó al 95% del país sin electricidad por varias horas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sancionó a CGE Transmisión y Engie Energía con 60 mil UTM cada una por deficiencias en sistemas de respaldo tras el apagón del 25 de febrero de 2025. Las nuevas multas superan los $8 mil millones y se agregan a otras ya cursadas, elevando el total por el caso a más de $29 mil millones. Una de las empresas, Engie rechazó la sanción y anunció que ejercerá los recursos legales disponibles. Además, se incluyó sanciones individuales a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional por 20 millones de pesos.