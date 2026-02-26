Crisis por cable Chile China tensiona traspaso: de Grange se resta de cita con Muñoz 

La polémica por el cable de China Mobile profundizó la tensión entre La Moneda y la Oficina del Presidente Electo. El futuro ministro de Transportes, Louis de Grange, no asistió a una reunión con Juan Carlos Muñoz donde se abordaría el proyecto, marcando distancia del manejo del Ejecutivo. La OPE suspendió nuevas bilaterales y optó por que sea el actual gobierno quien enfrente la controversia por la revocación de visas y el decreto luego anulado.

Vallejo y Sedini sellan traspaso en la última bilateral clave

Camila Vallejo y Mara Sedini encabezaron la bilateral más esperada del cambio de mando, en la última de 25 reuniones previas al 11 de marzo. El encuentro, de más de una hora y media, abordó comunicaciones, agenda legislativa y desafíos de la Segegob. Ambas evitaron comparaciones personales y destacaron un traspaso “republicano”. Sedini valoró la experiencia de Vallejo y adelantó que imprimirá su propio sello a la vocería.

Aprueban regreso de estatua de Baquedano a Plaza Italia

El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó reinstalar la estatua del general Manuel Baquedano en Plaza Italia, tras una solicitud de la Municipalidad de Providencia. El traslado demorará entre 12 y 15 días y podría concretarse al final del gobierno de Gabriel Boric o al inicio del de José Antonio Kast. El monumento fue retirado en 2021 tras daños durante el estallido social y hoy está en el Museo Histórico y Militar.

Dos reos se fugan de la ex Penitenciaría disfrazados de gendarmes

Dos internos escaparon este miércoles desde la ex Penitenciaría de Santiago tras cambiar sus ropas por uniformes de Gendarmería y salir por la puerta principal, confirmó el subsecretario Ernesto Muñoz. Los prófugos son Juan Abdón Flores, condenado a perpetua, y Tomás González, con pena de 16 años. La PDI inició diligencias tras la denuncia al Ministerio Público. La fuga se detectó en un conteo interno.

Cuatro muertos tras tiroteo entre lancha de Florida y guardafronteras cubanos

Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas tras un enfrentamiento entre ocupantes de una lancha con matrícula de Florida y Tropas Guardafronteras de Cuba, a una milla náutica de El Pino. Según el Ministerio del Interior, la embarcación no obedeció la orden de alto y abrió fuego, lo que derivó en un intercambio de disparos. Florida anunció una investigación. El hecho ocurre en medio de tensiones bilaterales.

Tarek William Saab renuncia a Fiscalía y es designado defensor del pueblo

Tarek William Saab renunció este miércoles a la Fiscalía General de Venezuela y fue designado de inmediato por la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, como defensor del pueblo encargado, en sustitución de Alfredo Ruiz, quien también dimitió por motivos personales y de salud. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, anunció que Larry Devoe asume temporalmente el Ministerio Público ante la ausencia de un vicefiscal. Saab, ratificado en octubre de 2024 para un periodo hasta 2031, llegó a la Fiscalía en 2017 y fue criticado por su alineamiento con el gobierno de Nicolás Maduro.