Boric responde a Kast: acuerdan reunión en La Moneda para revisar tema cable Chile China y déficit

Boric responde a Kast y pactan nueva reunión en La Moneda para revisar tema cable Chile China

La Moneda confirmó que el Presidente Gabriel Boric llamó a José Antonio Kast para fijar una nueva reunión antes del cambio de mando. El encuentro abordará el controvertido cable Chile–China y materias de continuidad de Estado como migración y la Comisión Verdad y Niñez. Desde el equipo entrante, Claudio Alvarado acusó falta de transparencia y cuestionó que la información sobre el proyecto se haya entregado de forma fragmentada, en un escenario marcado por tensiones diplomáticas con EE.UU.

Sin Bachelet, Meloni y Bukele, pero con Felipe VI y Milei confirman asistencia a cambio de mando de Kast

Cancillería informó que el rey Felipe VI y los presidentes Javier Milei, Rodrigo Chaves, Daniel Noboa, Santiago Peña y Yamandú Orsi, entre otros, asistirán al traspaso de mando del 11 de marzo, cuando José Antonio Kast asuma la Presidencia. También participarán autoridades europeas y caribeñas. Entre los ausentes figuran Giorgia Meloni, Nayib Bukele y Viktor Orbán, pese a haber sido invitados personalmente por el mandatario electo. Aun no se sabe si Marco Rubio, secretario de estado de EEUU, asistirá y ya está confirmado que Michele Bachelet no llegará. Lo que es visto en el futuro oficialismo como una mala señal, considerando la candidatura a la secretaría general de la ONU.

Boric envía mensaje a Kast: “La política internacional debe tener continuidad”

El Presidente Gabriel Boric envió un mensaje a su sucesor, José Antonio Kast, al señalar que la política exterior chilena debe mantener continuidad y aprender de lo realizado por gobiernos anteriores. Sus declaraciones se dieron durante el lanzamiento de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores (2022–2026), donde también destacó el rol del canciller Alberto Van Klaveren en un contexto internacional marcado por tensiones y cambios geopolíticos. Las palabras del Mandatario se producen además en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

Director de Gendarmería admite fallas y corrupción interna tras fuga en exPenitenciaría

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, hizo un mea culpa tras la fuga de dos condenados desde la ex Penitenciaría y atribuyó el hecho a carencias estructurales y fallas humanas. Habló de déficits en infraestructura, personal y tecnología, en un sistema tensionado por el aumento de la población penal. La evasión derivó en la intervención del recinto y la remoción del director regional metropolitano.

Millicom inicia ola de despidos en Telefónica Chile: hasta 1.000 salidas

A poco más de dos semanas de asumir el control de Telefónica Chile, Millicom inició una ola de despidos que ya suma al menos 700 trabajadores, cerca del 20% de la dotación, y que podría llegar a 1.000. La medida busca revertir pérdidas por US$455 millones en 2025. El CEO Marcelo Benítez afirmó que ejecutan una reducción operativa para estabilizar el negocio y proyectan llevarlo a flujo de caja neutral este año.

Pakistán bombardea Kabul y declara “guerra abierta” a Afganistán

Pakistán confirmó ataques aéreos contra “objetivos militares” en Kabul, Kandahar y Paktia, en la mayor escalada con Afganistán desde el regreso talibán al poder. Kabul reportó explosiones y anunció represalias, mientras Islamabad aseguró que los bombardeos dejaron 133 talibanes muertos y más de 200 heridos. El ministro de Defensa paquistaní declaró que están en “guerra abierta”, tras intensos combates en la frontera.

Delcy Rodríguez pide a Trump, “socio y amigo”, levantar bloqueo y sanciones a Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado al presidente Donald Trump para que cese el bloqueo y las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, tras celebrar que Washington ha empezado a ver a Caracas como “amigo y socio”. Rodríguez destacó que su país no ha sido enemigo de EE.UU. y abogó por una “nueva agenda de cooperación”, en un contexto en que se han relajado ciertas restricciones y se han reanudado vínculos comerciales y energéticos.