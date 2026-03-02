Guerra en Medio Oriente deja 555 muertos en Irán que anuncia oleada de ataques contra Israel

Guerra en Medio Oriente deja 555 muertos en Irán que anunica oleada de ataques contra Israel

La Guardia Revolucionaria de Irán informó sobre nuevos ataques contra las ciudades israelíes de Tel Aviv, Haifa y Jerusalén Este. La Media Luna Roja iraní cifró en 555 los muertos tras dos días y medio de ataques de EE.UU. e Israel, con 131 ciudades afectadas. Entre las víctimas hay 180 fallecidos en una escuela en Minab y 20 en un bombardeo en Nilufar. Irán respondió con misiles contra Tel Aviv, Haifa y Jerusalén Este. Francia ofreció apoyar a países del Golfo, China pidió alto al fuego y en Líbano se reportan 31 muertos por ofensiva israelí.

Irán designa consejo interino que gobernará el país tras muerte de Jameneí

Irán completó el consejo interino que gobernará durante la transición tras la muerte del líder supremo Ali Jameneí en los bombardeos de EE.UU. e Israel. El ayatolá Alireza Arafi se integró al órgano junto al presidente Masud Pezeshkian y el jefe judicial Golamhosein Mohseni Eyei. La Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos, será la encargada de designar al sucesor definitivo, en medio de una ofensiva que deja más de 200 muertos y reconfigura el poder en Teherán.

“No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries”: Presidente condena bombardeos en Medio Oriente

El presidente Gabriel Boric condenó los ataques entre EE.UU., Israel e Irán, calificándolos de “inaceptables” y llamando a no “elegir entre barbaries”. En su cuenta de X, el Mandatario criticó la “opresión del régimen iraní contra su propio pueblo” y las “masacres” y “discriminación a las mujeres” perpetradas por este. Boric defendió el “respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional”. El sábado, Cancillería había manifestado su “preocupación” por la escalada militar en Medio Oriente, condenando los ataques de ambos bandos y llamando a detener la violencia.

Yasna Provoste (DC): Gabriel Boric deja imagen de un gobierno “improvisador” y “poco efectivo”

La senadora Yasna Provoste (DC) realizó un crítico balance del gobierno de Gabriel Boric a días de que termine su mandato. Sostuvo que la derrota en el plebiscito de 2022 condicionó su gestión, lo que derivó en un gobierno “improvisador, poco efectivo y poco transparente”, marcado por “autogoles” como el fallido viaje de Izkia Siches a Temucuicui o la compra de la casa de Salvador Allende. Aunque valoró avances legislativos, criticó los nulos progresos en descentralización y educación. Sobre el próximo gobierno de José Antonio Kast, Provoste llamó al sector a ser oposición “seria y flexible”.

Presidente Boric insiste con Sala Cuna Universal y pide a la oposición “no hacer un gallito”

Gabriel Boric anunció que repondrá en tabla la Sala Cuna Universal y llamó a la oposición a no convertir el debate en un “gallito”. El Gobierno presentará una propuesta técnicamente consensuada. La ministra Antonia Orellana criticó que la iniciativa solo ha recibido negativas. El Congreso retoma funciones en semanas clave para esta y otras reformas emblemáticas.

Balacera entre hinchas de Colo Colo y la U deja un muerto previo al Superclásico

Una balacera entre hinchas de Universidad de Chile y Colo Colo en Pudahuel dejó un fallecido y un herido grave antes del Superclásico. El ataque ocurrió cuando una caravana de seguidores albos fue interceptada por rivales. Carabineros detuvo a dos sujetos y la Fiscalía instruye peritajes para esclarecer responsabilidades.

Superlunes: prevén 250 mil autos más y refuerzan transporte en Santiago y otras ciudades del país

Santiago enfrenta el tradicional “superlunes” con un aumento estimado de 250 mil vehículos en horas peak. El Plan Marzo contempla monitoreo en 39 puntos críticos y 70 vehículos de emergencia en autopistas. Metro sumará 24 trenes, elevando 14% su oferta. Expertos advierten que la congestión refleja un diseño urbano concentrado y recomiendan escalonar horarios y priorizar transporte público.