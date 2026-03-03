Embajada de EE.UU. en Riad sufre ataque con drones en plena escalada regional

El Ministerio de Defensa saudí confirmó que dos drones impactaron la embajada de EE.UU. en Riad, provocando un incendio menor y daños materiales, sin víctimas. Washington ordenó a su personal resguardarse y pidió a sus ciudadanos salir de 14 países de la región ante “graves riesgos”. Aunque no hay confirmación oficial, medios estadounidenses vinculan el ataque a Irán, en medio de una nueva oleada de ofensivas de la Guardia Revolucionaria contra bases de EE.UU. en el Golfo.

Trump promete pronta represalia por ataque a embajada en Riad

Donald Trump aseguró que la respuesta de Estados Unidos al ataque con drones contra su embajada en Riad se conocerá “pronto”. Según CNN, los artefactos serían de origen iraní, aunque no hay confirmación oficial. El mandatario indicó que podría desplegar tropas “solo si es necesario” y evitó detallar posibles escenarios. El incidente ocurre en medio de una escalada regional, con nuevos ataques de la Guardia Revolucionaria contra bases estadounidenses en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz y atacar buques petroleros que intenten pasar

El general Ebrahim Yabari, de la Guardia Revolucionaria iraní, aseguró que el estrecho de Ormuz está cerrado y que prenderán fuego a cualquier buque que intente cruzarlo, en medio de la escalada con EE.UU. e Israel. Por esa vía transita cerca del 20% del crudo mundial. Teherán afirmó haber atacado un petrolero “aliado de Estados Unidos” y lanzó drones y misiles contra objetivos en el Golfo. La amenaza eleva la tensión energética global y el riesgo de una confrontación mayor.

Gobierno juega su última carta por reforma política a ocho días del cambio de mando

A ocho días del cambio de mando y del fin del actual ciclo parlamentario, el actual Ejecutivo enfrenta su última opción real para aprobar la reforma al sistema político. Rebajó el umbral para formar partidos al 0,3% y ajustó la polémica fórmula de “fusiones excepcionalísimas”, incorporando como alternativa haber elegido cuatro parlamentarios. La oposición acusó un “nuevo binominal”, mientras el oficialismo defendió la necesidad de frenar la fragmentación. Este martes la comisión votará hasta total despacho en una jornada clave para el legado legislativo de La Moneda.

Boric y Kast chocan por cable chino en antesala de reunión clave

Desde Juan Fernández, Gabriel Boric aseguró que fue “absolutamente transparente” y que advirtió a José Antonio Kast semanas antes sobre el cable submarino y las alertas de EE.UU. La OPE lo desmintió y acusó información parcial. La tensión escaló en la antesala de la reunión de este martes en La Moneda, donde ambos abordarán la crisis diplomática que derivó en la revocación de visas y ha tensionado el cambio de mando.

Lula confirma que asistirá al cambio de mando mientras Kast evalúa respaldo a Bachelet en la ONU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó su asistencia al cambio de mando del 11 de marzo, en medio de la decisión que debe adoptar José Antonio Kast sobre mantener el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU. El apoyo fue comprometido por el gobierno de Gabriel Boric junto a Brasil y México. Kast ha planteado que quiere dialogar con Lula y conocer los antecedentes antes de definir su postura, buscando evitar tensiones diplomáticas con países que ya manifestaron su apoyo a la exmandataria, que ya anunció que no asistirá por compromisos internacionales.

Presidenta de la Corte Suprema reconoce crisis judicial: “Nos avergüenza”

En el inicio del año judicial 2026, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, reconoció que el Poder Judicial enfrenta “la peor crisis desde el retorno a la democracia”, tras escándalos, destituciones y procesos disciplinarios que han golpeado su reputación. Admitió que la situación “nos avergüenza” y alertó que la desconfianza ciudadana erosiona el Estado de derecho. Llamó a reforzar estándares éticos, transparencia y rendición de cuentas para recuperar legitimidad institucional.

Moreira contradice a Boric asegurando que “no hay ningún acuerdo” sobre proyecto de Sala Cuna

El senador Iván Moreira (UDI) negó que exista un acuerdo técnico para aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal, desmintiendo al Presidente Gabriel Boric, quien aseguró que hay consenso suficiente para votarlo esta semana. “No hay ningún acuerdo”, afirmó el parlamentario, quien sostuvo que la iniciativa no está financiada y debería discutirse en el próximo gobierno. Desde Juan Fernández, Boric insistió en que “depende de la voluntad política” y acusó a la UDI de frenar el avance del proyecto. El debate se tensiona a días del cambio de mando.