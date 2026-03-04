Crisis por cable chino: reunión entre Boric y Kast termina en quiebre tras 15 minutos

Quince minutos bastaron para que la reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast en La Moneda terminara abruptamente, en medio de acusaciones cruzadas por la información sobre el cable submarino chino. La disputa giró en torno a si el Presidente informó o solo “enunció” el tema en una llamada previa, además de diferencias por un decreto retirado y fallas en bilaterales técnicas. Kast pidió “aclarar” los dichos de Boric, mientras el mandatario rechazó retractarse, lo que llevó al presidente electo a suspender las reuniones del traspaso por “falta de confianza”.

Oficialismo acusa que Kast “le pidió a Boric que mienta”, y Moreira lo defiende: “dijo la verdad”

Parlamentarios oficialistas acusaron que el presidente electo José Antonio Kast habría pedido al Mandatario Gabriel Boric “mentir para salvar su imagen” en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino. Desde la oposición, el senador Iván Moreira defendió al republicano y aseguró que “dijo la verdad”, mientras el Congreso citó a autoridades para aclarar el manejo del proyecto.

Senadores DC rechazan asistir al cónclave de Boric y acusan “falsa unidad” al final del gobierno

La bancada de senadores de la Democracia Cristiana rechazó participar en el cónclave convocado por el Presidente Boric en los últimos días de su gobierno. Yasna Provoste, Iván Flores y Francisco Huenchumilla calificaron la invitación como “inoportuna” y acusaron que el Ejecutivo intentó instalar una “falsa unidad”, recordando que el partido fue excluido del gobierno durante toda la administración pese a haber apoyado varias de sus iniciativas en el Congreso.

Cámara aprueba institucionalizar Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que institucionaliza el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia (boletín 17839), orientado a esclarecer el destino de personas víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1990. La iniciativa crea una unidad en la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece mecanismos de seguimiento y participación. El texto fue despachado a segundo trámite tras un debate marcado por apoyos y cuestionamientos sobre su efectividad.

Advierten “Interpretación estricta” de la norma tras fallo que anuló multa por caso de interlocking

La Corte Suprema anuló este lunes las multas por $7.503 millones impuestas por el TDLC a Banco de Chile, Consorcio y LarrainVial por interlocking, figura que prohíbe que una misma persona ejerza como director en dos empresas competidoras simultáneamente. El tribunal determinó que la infracción solo aplica a personas naturales y que las matrices sancionadas no compiten directamente entre sí, sino sus filiales. La FNE puede intentar perseguir las conductas bajo la norma general antimonopolios, pero esa vía exige probar un daño concreto al mercado, un estándar más exigente.

Triple homicidio de carabineros en Cañete: hermanos Antihuén y Nicolás Rivas declarados culpables

El Tribunal Oral de Cañete declaró culpables a Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, además de Nicolás Rivas Paillal, por el triple homicidio de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, ocurrido el 27 de abril de 2024 en la región del Biobío. Según la Fiscalía, los funcionarios fueron emboscados mientras fiscalizaban una medida cautelar, asesinados con sus propias armas y luego sus cuerpos fueron quemados en el vehículo policial. Los hermanos fueron condenados como autores ejecutores y Rivas como colaborador. La sentencia se conocerá el 26 de marzo a las 15:00 horas.

España defiende su soberanía tras amenaza de Trump de cortar el comercio

El Gobierno de Pedro Sánchez respondió a la amenaza de Donald Trump de “cortar todo el comercio” con España luego de que Madrid rechazara autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones contra Irán. La Moncloa defendió que la decisión se ajusta al derecho internacional, afirmó que España cumple con la OTAN y recordó que la política comercial depende de la Unión Europea, por lo que cualquier medida debe enmarcarse en el acuerdo UE-EE.UU.