Reforma política queda en suspenso en el Senado tras larga sesión

La reforma al sistema político despachada por la Cámara no alcanzó a ser discutida en el Senado luego de una extensa sesión marcada por el debate sobre sociedades anónimas deportivas. Con el quórum diluyéndose hacia el final de la jornada, la Sala levantó la sesión a las 20:45 y el proyecto quedó pendiente para una próxima cita, posiblemente el 10 de marzo. La iniciativa busca reducir la fragmentación del sistema de partidos y endurece requisitos para constituir colectividades.

Por un voto: Senado aprueba proyecto que abre beneficios a reos mayores de 75 años

El Senado aprobó por 23 votos contra 22 el proyecto que permite suspender o sustituir penas de cárcel a condenados mayores de 70 años que además sumen 10 años de prisión efectiva, iniciativa que podría beneficiar a internos de Punta Peuco condenados por violaciones a los derechos humanos. La votación estuvo marcada por la polémica participación del senador Javier Macaya, cuyo sufragio resultó decisivo y generó críticas por un eventual conflicto de interés debido a la condena de su padre por abuso sexual. El debate continuará con la presentación de indicaciones.

Boric ofrece retomar traspaso con Kast y llama a cuidar la tradición republicana

El Presidente Gabriel Boric reiteró su “disposición absoluta” a retomar las reuniones de traspaso con el equipo del mandatario electo José Antonio Kast, tras la ruptura provocada por la controversia del cable submarino Chile–China. Desde Magallanes, el Mandatario llamó a priorizar el interés del país y a honrar las tradiciones republicanas. “Nuestra mano está tendida”, afirmó, pese a las tensiones que marcaron el abrupto término del encuentro en La Moneda.

Sedini confirma fin de bilaterales del traspaso entre Boric y Kast

La futura vocera de gobierno, Mara Sedini, confirmó que el equipo del presidente electo José Antonio Kast dio por terminadas las reuniones bilaterales del proceso de traspaso con la administración de Gabriel Boric. La decisión responde —según explicó— a cuestionamientos por falta de información en distintas áreas, incluido el proyecto del cable submarino. Pese a ello, aseguró que el diálogo con el gobierno saliente sigue abierto a una semana del cambio de mando.

Gobierno activa plataforma digital de traspaso en medio de ruptura con equipo de Kast

El Gobierno confirmó que ya está operativa la Plataforma de Traspaso de Gobierno, un sistema digital que reúne información estratégica, financiera y administrativa del Estado para facilitar el cambio de mando. La medida se anuncia en medio del quiebre entre La Moneda y el equipo del presidente electo José Antonio Kast, que dio por terminadas las reuniones bilaterales de transición tras la polémica por el cable submarino. Desde Magallanes, el presidente Gabriel Boric llamó a retomar el diálogo y pidió evitar “peleas chicas” en el proceso de traspaso.

PC abre proceso interno por denuncia de ministros contra Daniel Jadue

El Partido Comunista inició un proceso interno tras la denuncia presentada por los ministros Camila Vallejo, Nicolás Cataldo y Jaime Gajardo contra Daniel Jadue, luego de que el exalcalde acusara a dirigentes del partido de participar en una “persecución judicial” en su contra por el caso Farmacias Populares. Lautaro Carmona confirmó que el asunto está en revisión, aunque la tramitación es informal, ya que Jadue dejó de ser militante tras su formalización.

Administrador municipal de Ñuñoa presenta renuncia tras polémica sobre condena por conducir ebrio

Tomás Fuentes renunció como administrador municipal de Ñuñoa tras la polémica por una condena de 2025 por conducir en estado de ebriedad, que incluía la suspensión de su cargo por 41 días. Pese a ello, continuó ejerciendo funciones y recibiendo sueldo, lo que motivó que cinco concejales impulsaran su remoción y anunciaran acciones ante Fiscalía y Contraloría. El alcalde Sebastián Sichel afirmó que el municipio no fue notificado formalmente de la sanción y defendió que no existía inhabilidad vigente. También anunció cambios en su equipo municipal.

España evalúa apoyo militar a Chipre tras ataque a base británica

España señaló que “valorará” brindar ayuda militar a Chipre si así lo solicita la Unión Europea, tras el impacto de un dron atribuido a Irán en la base británica de Akrotiri. La ministra de Defensa, Margarita Robles, indicó que cualquier decisión se adoptará con prudencia y dentro del marco del derecho internacional. Chipre es miembro de la UE, pero no de la OTAN, en medio de la creciente tensión regional.