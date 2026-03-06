Boric revela que quiebre con Kast ocurrió por petición de “rectificar” llamada sobre cable chino

El Presidente Gabriel Boric afirmó que el abrupto término de su reunión con José Antonio Kast se produjo cuando el mandatario electo le pidió rectificar sus dichos sobre una llamada previa en la que —según el jefe de Estado— ya le había advertido del proyecto del cable submarino Chile-Hong Kong. En entrevista con 24 Horas, Boric defendió que actuó con transparencia y reiteró que su gobierno sigue disponible para continuar las reuniones de traspaso. También aclaró con humor el cambio de traje tras el encuentro y reconoció que el momento más duro de su mandato fue el rechazo al primer proceso constitucional en 2022.

Viaje de Kast a cumbre de Trump parte con dudas sobre eventual reunión bilateral

El presidente electo José Antonio Kast llegará a Miami para participar en la cumbre “Shield of the Americas”, convocada por Donald Trump y que reunirá a líderes de derecha del continente. El viaje, que durará menos de 48 horas y ocurre a días del cambio de mando en Chile, está rodeado de interrogantes: aún no se confirma una reunión bilateral ni una fotografía entre ambos líderes. La agenda incluye recepciones oficiales, un almuerzo con mandatarios invitados y posibles encuentros privados. Kast asistirá acompañado por su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, y su asesor Cristián Valenzuela, en un encuentro que busca articular un bloque regional alineado con Washington frente a la influencia de China.

Boric advierte que proyecto de penas alternativas podría beneficiar a Krassnoff

El Presidente Gabriel Boric criticó el avance del proyecto que permitiría conmutar penas de cárcel por arresto domiciliario para ciertos condenados, advirtiendo que podría favorecer a criminales de lesa humanidad como Miguel Krassnoff. Durante la inauguración del proyecto urbano Nueva Alameda, el Mandatario pidió al Congreso revisar la iniciativa y evitar que “criminales que le han hecho gran daño al país puedan salir libres”. Desde el Gobierno también alertaron que la redacción actual podría beneficiar incluso a autores de delitos graves, como el “psicópata de Alto Hospicio”.

DC se resta del cónclave de Boric y acusa que se convirtió en acto de cierre de gobierno

La Democracia Cristiana decidió no participar del cónclave convocado por el Presidente Gabriel Boric en La Moneda para los últimos días de su mandato. El presidente (s) del partido, Óscar Ramírez, explicó que la instancia fue percibida como una actividad de cierre del actual gobierno más que como un espacio transversal de diálogo. Senadores como Yasna Provoste, Iván Flores y Francisco Huenchumilla cuestionaron la invitación, recordando que la DC no formó parte de la coalición gobernante.

Cámara aprueba informe por compra fallida de casa de Allende y apunta a errores del Gobierno

La Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora por la fallida compra de la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja, con 66 votos a favor, 42 en contra y seis abstenciones. El documento concluye que el proceso estuvo marcado por “desprolijidades técnicas y jurídicas”, improvisación institucional y falta de transparencia. También cuestiona al Presidente Gabriel Boric por intentar deslindar responsabilidades y propone regular el rol de los asesores del Segundo Piso de La Moneda.

Jefe de comunicaciones del Serviu Biobío detrás de cuenta que insultaba a damnificados

Una investigación reveló que la cuenta de Instagram @analistasilencioso, que respondía con insultos a afectados por los incendios forestales en el Biobío y defendía a autoridades del Serviu, pertenecía a Gonzalo Cofré Hube, periodista y jefe de comunicaciones del organismo. El funcionario —con 11 años en la institución— usó el perfil para burlarse de vecinos que reclamaban por la reconstrucción. Tras conocerse su identidad, ofreció disculpas públicas y lamentó los comentarios dirigidos a las familias damnificadas.

Meloni descarta entrar en guerra y dice que uso de bases de EE.UU. debe pasar por el Parlamento

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que Italia “no está en guerra ni quiere entrar en ella” en medio de la escalada en Oriente Medio. La mandataria explicó que, si Estados Unidos solicita usar bases militares en territorio italiano para acciones bélicas, la decisión deberá ser consultada con el Parlamento. Meloni expresó preocupación por el deterioro del derecho internacional y advirtió sobre el riesgo de una escalada tras los ataques de Irán contra países vecinos. También anunció que Italia evalúa enviar defensa aérea a países del Golfo para proteger a ciudadanos y tropas italianas en la región.