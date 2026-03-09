Boric y Kast retoman diálogo en La Moneda a tres días del cambio de mando

El Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast sostuvieron una reunión de casi dos horas en La Moneda, reanudando el diálogo tras la tensión provocada por el conflicto del cable submarino chino. El encuentro se concretó luego de que el Gobierno insistiera en entregar información considerada “urgente”. Boric informó a Kast sobre materias de Estado, como la Comisión Verdad y Niñez y la Comisión de Paz y Entendimiento en La Araucanía. Ambos coincidieron en garantizar un cambio de mando “impecable” y respetuoso de las tradiciones republicanas.

Jeannette Jara confirma que seguirá militando en el Partido Comunista

La excandidata presidencial Jeannette Jara confirmó que continuará en el Partido Comunista tras meses de reflexión luego de su derrota electoral. En entrevista con Canal 13, explicó que decidió mantenerse en la colectividad por los principios que comparte en materia de justicia social y bien común. Jara reconoció que la campaña fue difícil en su relación con el partido, pero anunció que retomará su participación en la comisión política del PC.

Squella arremete contra candidatura de Bachelet a la ONU y augura veto de EE.UU.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, volvió a cuestionar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, afirmando que Naciones Unidas “no puede ser dirigida por una persona que concentre dentro de su fila a la izquierda más dura”. El dirigente sostuvo que la polémica por el cable submarino Chile–China y el escenario geopolítico actual debilitan aún más sus opciones y advirtió que Estados Unidos podría vetar una postulación respaldada por gobiernos como México y Brasil.

Carmona critica concepto de “gobierno de emergencia” de Kast y anticipa oposición del PC

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó como “una frase publicitaria” el concepto de “gobierno de emergencia” planteado por José Antonio Kast y adelantó que su partido será oposición durante la próxima administración. El dirigente aseguró que el PC apoyará medidas que beneficien a las mayorías, pero será crítico frente a políticas que considere excluyentes. Además, defendió el rol del partido en el gobierno de Gabriel Boric y señaló que su evaluación se realizará tras el cambio de mando.

Más de 500 mil personas marchan en Santiago por el 8M

La Coordinadora Feminista 8M cifró en más de 500 mil las personas que participaron en la marcha por la Alameda, desde Plaza Italia hasta Los Héroes, bajo la consigna “Ni un paso atrás, cien hacia adelante”. La movilización se replicó en más de 50 ciudades del país. Desde el movimiento feminista advirtieron que estarán “en alerta” ante el próximo gobierno, mientras que la ministra Antonia Orellana llamó a resguardar las políticas públicas impulsadas durante la actual administración.

Abogada de represores confirma que ayudó a redactar proyecto que beneficiaría a reos de Punta Peuco

La abogada Carla Fernández Montero, defensora de condenados por violaciones a los derechos humanos como Miguel Krassnoff, Álvaro Corbalán y Raúl Iturriaga, confirmó que colaboró en la redacción del proyecto que permitiría conmutar penas de cárcel a reos mayores de 75 años. La iniciativa —presentada por el senador Francisco Chahuán y aprobada en general en el Senado por 23 votos contra 22— podría favorecer a internos condenados por crímenes de la dictadura. Fernández señaló que participó ad honorem y defendió el proyecto como una respuesta “humanitaria” al hacinamiento y a las condiciones del sistema penitenciario.

María Corina Machado asistirá a investidura de Kast en Chile

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, asistirá a la ceremonia de investidura presidencial de José Antonio Kast el próximo 11 de marzo en Chile, tras recibir una “invitación especial” del mandatario electo. Según informó su equipo en un comunicado, la exdiputada venezolana también tiene programadas otras actividades durante su visita al país, entre ellas el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera de la Universidad del Desarrollo, cuya fecha aún no ha sido precisada. Machado se sumará así a la lista de invitados internacionales a la ceremonia de cambio de mando de José Antonio Kast.