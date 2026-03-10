Boric se despide con autocrítica: “El rechazo constitucional fue el golpe más duro”

En su última entrevista como Presidente, Gabriel Boric hizo un balance autocrítico de su gobierno y reconoció que el fracaso del primer proceso constitucional fue el golpe político más duro de su administración. En conversación con Don Francisco en Las Caras de La Moneda, el Mandatario también expresó frustración por proyectos que no logró concretar —como el fin del CAE y la Sala Cuna universal— y calificó como “muy doloroso” el caso fundaciones. A horas de dejar el cargo, defendió a su exministro Giorgio Jackson y afirmó que gobernar es “hermoso, pero muy pesado”, como cargar “la cordillera en la espalda”.

Reforma al sistema político queda en suspenso a horas del cambio de mando

La reforma al sistema político impulsada por el gobierno de Gabriel Boric sigue en suspenso a un día del cambio de mando. Hasta la noche del lunes el proyecto no figuraba en la tabla del Senado, aunque el Ejecutivo mantiene gestiones para habilitar una votación de última hora. La iniciativa —que endurece requisitos para crear partidos y regula comités parlamentarios— quedó relegada en medio de las negociaciones por la nueva mesa directiva de la Cámara Alta. Si no se convoca una sesión extraordinaria este martes, el proyecto quedará pendiente para la próxima legislatura.

Ángel Valencia nombra a Virginia Aravena como nueva fiscal regional de Tarapacá

El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó a la persecutora Virginia Aravena Hormazábal como nueva fiscal regional de Tarapacá, cargo que quedó vacante tras la renuncia de María Trinidad Steinert, futura ministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast. Aravena asumirá el 23 de marzo y fue escogida de una terna elaborada por la Corte de Apelaciones de Iquique. Con amplia trayectoria en la Fiscalía de Tarapacá y en Alto Hospicio, la abogada ha trabajado en delitos violentos, robos y homicidios dentro del Ministerio Público.

Corte Suprema confirma 17 años de cárcel para exdirector de la PDI Héctor Espinosa

La Corte Suprema dejó firme la condena de 17 años de prisión contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, tras rechazar el recurso de nulidad presentado por su defensa. El máximo tribunal confirmó la sentencia por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. La investigación acreditó que Espinosa se apropió de fondos reservados de la institución para fines personales. Además, deberá pagar cerca de $146 millones al fisco y se ordenó el decomiso de cuatro propiedades. El exjefe policial cumplirá la pena en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

SEC formula cargos al Coordinador Eléctrico y estalla pugna institucional por apagón de 2025

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos contra el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional por su presunta responsabilidad en el apagón que dejó a Chile sin suministro el 25 de febrero de 2025. El regulador sostiene que el organismo no adoptó medidas para resguardar la seguridad del sistema pese a conocer riesgos en la línea Nueva Maitencillo–Nueva Pan de Azúcar. El Coordinador rechazó la acusación, atribuyó la falla a una intervención no autorizada de la empresa Interchile y contraatacó denunciando a la SEC ante Contraloría por supuestas omisiones de fiscalización. El conflicto abre un inédito choque institucional en el sector eléctrico.

Gobierno posterga reglamento de la “Ley Uber” y deja su implementación al próximo Ejecutivo

El Ministerio de Transportes decidió postergar la publicación del reglamento de la llamada “Ley Uber”, que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte, dejando su implementación en manos de la próxima administración. La cartera explicó que la medida busca entregar mayor certeza a pasajeros, conductores y plataformas, permitiendo que las nuevas autoridades revisen eventuales ajustes antes de su entrada en vigencia. La ley fue promulgada en 2023 tras casi una década de debate parlamentario, pero aún depende de este reglamento para comenzar a aplicarse.

Trump amenaza a Irán con respuesta “20 veces más fuerte” si bloquea Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país responderá “20 veces más fuerte” si Irán bloquea el flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz, paso por donde circula cerca del 20% del crudo mundial. La amenaza surge tras el ataque iraní a un petrolero y el anuncio de que el paso estaría cerrado al tráfico. En medio de la escalada, Washington desplegó el portaaviones USS Gerald R. Ford en la zona y aseguró haber atacado más de 5.000 objetivos iraníes en los últimos diez días.